Nagy Kabaz, seul contre tous aux « 6 Heures de Dakar », ce week-end

10 Mai 2019

Dakar, Sénégal, 10 mai (Infosplusgabon) - Dix fois vainqueur des « 6 Heures de Dakar », Nagy Kabaz sera seul contre tous ce week-end sur le circuit de Dakar Baobabs, lors de la 38ème édition de l’épreuve phare de la Fédération sénégalaise de sports automobile et motocycliste (FSAM).

Course automobile d’endurance, les « 6 Heures » reviennent au goût du jour ce week-end après avoir observé une pause, l’année dernière. Et cela va vrombir sur l’asphalte du circuit de Sindia, dans le département de Mbour (à une cinquantaine de kilomètres au sud de la capitale sénégalaise).

Pour cette reprise, 14 équipages se sont engagés pour se livrer bataille sur le parcours de 4,7 km en deux manches de trois heures chacune, la première le samedi 11 mai et la seconde le lendemain 12. Sur ce circuit dédié, les fans de sports mécaniques seront seuls dans leur monde et ne causeront de nuisances et de désagréments à personne, comme du temps où l’épreuve se déroulait à Dakar, sur l’autoroute, principale voie d’entrée et de sortie de la capitale sénégalaise.

L’homme à battre, ce weekend, sera donc Nagy Kabaz qui, au volant de sa Porsche n°11 fétiche, cherchera à porter son record à onze sacres sur la compétition. Kabaz, ancien tennisman de niveau international, s’est reconverti dans les courses d’endurance auto avec encore plus de succès.

En l’absence d’autres multiples vainqueurs de la compétition (le Français Christophe Grignac, cinq fois et le Belge Marc de Siebenthal, quatre fois), pour tenter de lui mener la vie dure, il y aura quelques autres habitués de l’épreuve et de ce circuit de Dakar Baobabs. Notamment Jean Azar, trois fois vainqueur de la course, ou Kamil Rahal, Walid Ezzedine ou encore Paul Libens. Cette année, une seule dame est engagée, Abibatou Fall, elle est également une figure des « 6 Heures ».

Cette 38ème édition sera la toute première du nouveau président de la FSAM, Abdou Thiam, élu en novembre 2018 et lui-même pilote qui a eu à s’illustrer dans cette course et même sur le rallye Dakar.

