Botswana : Une entreprise met au point des tuyaux en plastique pour remplacer ceux en acier et en cuivre

Gaborone, Botswana, 10 mai (Infosplusgabon) - Flo-Tek, une entreprise botswanaise de fabrication de tuyaux, a mis au point des tuyaux en plastique pour remplacer ceux en acier et en cuivre actuellement utilisés à des fins industrielles et domestiques.

Radical Investments (Pty) Ltd opérant sous le nom de Flo-Tek Pipes & Irrigation, une société créée au Botswana en 1998, a mis au point une méthode de plomberie plus simple et moins coûteuse qui changerait le visage de la plomberie dans la région SADC (Southern Africa Development Community) et dans le monde.

L'entreprise, avec l'aide de Lubrizol, une entreprise américaine, a fabriqué un tuyau en plastique haute pression pour l'eau froide et l'eau chaude qui diminuera les frais de plomberie et remplacera les tuyaux en acier et en cuivre jugés trop coûteux.

Les tuyaux en chlorure de polyvinyle chloré (CPVC) sont censés réduire les coûts d'installation et de plomberie et fonctionner sans défaut pendant toute la durée de vie de l'immeuble.

S'exprimant lors de la cérémonie de délivrance de la licence dans la capitale, Gaborone, jeudi, le directeur général du Botswana Bureau of Standards (BOBS), Masego Marobela, a déclaré que la réalisation par Flo-Tek est une initiative qui va diversifier l'économie et contribuer à la croissance économique du Botswana.

"Ce n'est pas le premier certificat conféré à cette compagnie. Flo-Tek Pipes and Irrigation a d'abord obtenu sa licence de certification en janvier 2017 pour ses tuyaux en plastique PVC-U, son système de tuyauterie en plastique pour l'approvisionnement en eau, le drainage souterrain et hors sol et les eaux usées sous pression en polychlorure de vinyle plastifié (PVC-U). C'est un indicateur et une preuve que l'entreprise fabrique des produits conformes aux normes et de manière cohérente", a-t-il indiqué.

M. Marobela a déclaré que cela prouvera une fois de plus que l'entreprise fabrique des produits de qualité.

Au Botswana, des individus volent nuitamment les matériaux en cuivre et en acier pour les vendre à des ferrailleurs.

L'initiative de développer des tuyaux en plastique pour remplacer les tuyaux en acier et en cuivre vient ainsi au moment où une telle innovation est plus que nécessaire.

L'entreprise vise à exporter aux niveaux régional et international car le Botswana a une population très faible, ce qui en fait également une clientèle très faible pour Flo-Tek.

FIN/INFOSPLUSGABON/JHN/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon