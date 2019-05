L'UNICEF ambitionne d'améliorer les conditions de vie des populations nigériennes en milieu rural

10 Mai 2019

Niamey, Niger, 10 mai (Infosplusgabon) – « L'UNICEF est en train d’explorer les voies et moyens de pouvoir disposer de ressources additionnelles afin de pouvoir améliorer les conditions de vie des populations nigériennes en milieu rural », a indiqué, mercredi à la presse, la Représentante de cette institution onusienne au Niger, Mme Félicité Tchinbindat.

« Nous avons exploré les questions qui tiennent à cœur au président de la République, notamment le secteur de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement », a souligné Mme Tchinbindat, au sortir d’une audience avec le président nigérien.

Mme Tchinbindat a également annoncé qu’elle a discuté avec le chef de l’Etat de l’épineuse question de l’éducation, et principalement des possibilités innovatrices de pouvoir mettre à la disposition du Niger des salles de classe confortables et à bas prix.

On rappelle que le nouveau programme de coopération entre le gouvernement nigérien et l’UNICEF lancé à Niamey en avril dernier est d’une enveloppe de plus de 110 milliards F CFA.

Il est axé autour de sept composantes à savoir la santé, la nutrition, l’eau l’hygiène et assainissement, l’éducation, la protection de l’enfance, l’inclusion sociale et les adolescents et normes sociales.

Il vise à aider le gouvernement nigérien de faire en sorte que tous les enfants, en particulier les plus vulnérables, jouissent de leurs droits. Les adolescents et les jeunes soient autonomes et les communautés et les systèmes soient renforcés et résilients et que l’aide humanitaire et le secteur du développement répondent aux causes structurelles de la fragilité et de la vulnérabilité.

Ce programme prend en compte les priorités du plan de développement économique et social (2017-2021) et du plan cadre des Nations unies pour l’assistance au développement au Niger.

Le nouveau programme Niger-Unicef vise à accélérer les progrès dans quatre domaines pour les enfants. il s’agit de la vaccination, la prévention du retard dans la croissance, la qualité de l’éducation et l’accélération des efforts visant à éliminer le mariage des enfants.

Il encourage la mise à l’échelle nationale d’approches réussies en mettant l’accent sur la modélisation des systèmes institutionnels et communautaires durables pour les régions et les groupes de population les plus défavorisés.

Le programme Niger Unicef « accéléra le passage stratégique d’un mode principalement de prestation de services à des investissements plus importants dans le renforcement des systèmes et des capacités. Le développement et la participation des adolescents seront mis en avant dans tous les domaines programmatiques », souligne-t-on à l’UNICEF.

Au Niger, seuls 38% des enfants sont complètement vaccinés, 10% des enfants sont malnutris, plus 1/3 des adolescents ont déjà un enfant ou sont enceintes, ¾ des filles sont mariés avant 16 ans, il n’ y a que 13% de la population qui ont accès à des services d’assainissement de base, selon les données de l’organisme onusien.

