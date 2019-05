Des dizaines de migrants africains errent à la Gare du nord, à Bruxelles

10 Mai 2019

Bruxelles, Belgique, 10 mai (Infosplusgabon) - Les migrants africains, souvent adolescents, ont transformé la vaste plate-forme en béton à l’entrée de la Gare du Nord à Bruxelles en terrain de football, lorsqu’il fait beau (entre 15° et 20°), a-t-on constaté sur place.

Deux équipes regroupées par pays, Somaliens contre Erytrhéens, ou Soudanais contre Ethiopiens, s’affrontent, en pleine journée, sur cet espace de la taille d’un tiers d’un terrain de football, alors que des milliers de passagers rentrent ou sortent de la Gare du Nord, la plus vaste station ferroviaire de Bruxelles intra-muros.

Cela dure depuis que les bus De Lijn ne peuvent plus s’arrêter à cette station, les chauffeurs refusant de s’y arrêter par manque d’hygiène et en raison de l’insécurité. Des cas de tuberculose et de gale y ont été détectés par les responsables sanitaires de la ville de Bruxelles.

Les jeunes migrants, sans papiers, traînent dans la gare et les rues avoisinantes, en groupes de cinq ou six. On peut aisément les croiser, certaines filles sont enceintes et présentent visiblement leur état de grossesse. Ces migrants ont passé des mois en Libye, où les filles ont été violées avant de trouver une occasion pour monter dans une embarcation de fortune et traverser la Méditerranée au péril de leurs vies.

On estime à plus de 300, le nombre de migrants en errance quotidienne à la Gare du Nord, sans que les autorités ne puissent les en expulser, à cause notamment de l’approche des élections. L’expulsion manu militari de ces migrants exige des effectifs importants des forces de l’ordre, des policiers portant casques, matraques et boucliers, pour pouvoir les forcer à monter dans des bus pour les évacuer... vers quel centre d’accueil ?

Les associations pour la défense des droits de l’homme lancent, sans succès, des appels pour l’ouverture de nouveaux centres d’accueil de réfugiés en Belgique.

Sans faire la sourde oreille, le gouvernement se trouve paralysé par l’approche des élections législatives et européennes du 26 mai. L’opération d’évacuation Manu militari des migrants de la Garde du Nord aura immanquablement des conséquences sur les résultats des élections. Le Premier ministre, Charles Michel du MR, (mouvement réformateur de droite-libéral ), déjà en difficulté dans les sondages, pourrait en pâtir. En revanche, les partis classés à gauche tels les socialistes, ou humanistes et écologistes, pourraient en profiter.

La Gare du Nord est loin de ressembler à la Jungle de Calais en France qui fut transformée par les 8.000 migrants africains et du Moyen Orient, en ville anarchique, avec ses bars, marchés, centres de santé, églises, et autres lieux de culte, avant que les autorités françaises ne décident de les en expulser manu militari.

Le fait que les bus de Lijn ne s’arrêtent plus à la Gare du Nord, a entraîné une relative pagaille dans cette station, au point que la NSCB (chemins de fer belge) a ouvert un guichet mobile à l’extérieur permettant aux navetteurs d’y acheter leurs billets.

Ceux-ci font la navette entre la Gare du Nord et le centre commercial City 2 à la place Rogier, le plus grand de Bruxelles, à moins d’un kilomètre de la station ferroviaire presque envahie par les migrants.

Les bus de Lijn s’alignent tout le long du kilomètre, réduisant ainsi en une bande ce boulevard à quatre voies. Ce qui entraîne des embarras de circulation, sans compter les passagers qui sont perdus, parce que les arrêts de bus ont été déplacés.

