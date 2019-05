Theresa May souligne la poursuite des efforts de son gouvernement pour une solution consensuelle en Libye

10 Mai 2019

Tripoli, Libye, 9 mai (Infosplusgabon) - La Première ministre britannique, Theresa May, a affirmé que son gouvernement continuera à travailler par l'intermédiaire du Conseil de sécurité pour trouver des solutions consensuelles en vue d'un cessez-le-feu dans la banlieue de la capitale libyenne, Tripoli, théâtre de violents combats depuis le 4 avril après l'offensive des forces de l'Armée nationale libyenne basée dans l'Est du pays.

Cette position de Mme May est intervenue lors d'un entretien jeudi avec le président du Conseil présidentiel du Gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj, à Londres, dernière étape de sa tournée en Europe qui l'a conduit successivement en Italie, en Allemagne et en France.

Les discussions, auxquelles ont assisté un certain nombre de responsables du gouvernement britannique, ont porté sur la crise libyenne et les répercussions de l'attaque sur la capitale Tripoli et ses environs, a précisé une communiqué publié jeudi par le Bureau de presse du Conseil présidentiel.

La Grande-Bretagne cherche à faire adopter une Résolution au Conseil de sécurité des Nations unies, appelant à un cessez-le-feu en Libye, mais ses efforts ont échoué face aux divisions au sein de l'instance internationale.

Dans son communiqué, le gouvernement de réconciliation nationale a déclaré que: "Mme May avait renouvelé l'engagement de son pays à soutenir le gouvernement de réconciliation nationale", soulignant qu'"il n'y avait pas de place pour une solution militaire à la crise libyenne et il fallait mettre fin à l'attaque sur Tripoli et reprendre le dialogue et le processus politique, conformément au plan de paix des Nations unies en Libye".

La même source a ajouté que le Premier ministre britannique "a condamné toutes les violations contre les civils et des innocents, en raison de l'escalade militaire dans la capitale", affirmant que son gouvernement continuera à travailler pour trouver un compromis au cessez-le-feu.

Pour sa part, M. al-Sarraj a déclaré que: "la résistance continuera pour la défense de la capitale et jusqu'au retour de la force belligérante", rappelant en même temps que: "l'attaque a eu lieu au moment où le Secrétaire général des Nations unies était présent à Tripoli et pendant que les Libyens se préparaient à organiser la Conférence nationale inclusive, conforément à l'initiative de l'ONU".

Il a loué le rôle de la Grande-Bretagne au Conseil de sécurité et la clarté de sa position sur l'attaque, ainsi que ses efforts constants pour soutenir la stabilité en Libye et trouver des solutions pratiques pour sortir de la crise actuelle.

D'autre part, le président du Conseil présidentiel s'est réuni après ses entretiens avec Teresa May avec le Secrétaire britannique aux Affaires étrangères, Jeremy Hunt, avec qui il a examiné un certain nombre de dossiers de coopération bilatérale.

Les combats près de Tripoli opposant les forces de l'Armée nationale à celles du Gouvernement d'union nationale, ont fait 443 morts, 2.553 blessés et 60.000 déplacés, selon des statistiques de l'OMS.

