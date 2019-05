L'ONU lance un programme novateur pour détecter et perturber les voyages des terroristes

10 Mai 2019

New York, Etats-Unis, 10 mai (Infosplusgabon) - Un nouveau programme visant à mieux détecter les présumés terroristes, grâce à un outil informatique de pointe, a été lancé mardi par le Bureau du contre-terrorisme des Nations unies ( OCT).

Le lancement, au siège de l'ONU à New York du Programme pour lutter contre les voyages des terroristes, a lieu après la défaite territoriale de l'Etat islamique en Irak et au Levant (EIIL), précise un communiqué de l'ONU.

Des milliers de combattants terroristes tentent de rentrer chez eux ou de s'installer dans des endroits qu'ils jugent sûrs ou dans d'autres zones de conflit, représentant ainsi une grande menace pour la paix et la sécurité internationales.

Le Programme, décrit par l'OCT comme une "initiative phare", est conçu pour aider les pays à mieux détecter les combattants terroristes et criminels très dangereux grâce à la collecte, à l'identification et au traitement des données sur les voyages.

Plusieurs entités des Nations unies spécialisées dans la lutte contre le terrorisme, mais aussi l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), travailleront en étroite collaboration pour mettre en œuvre cette initiative, qui donne aux pays un accès libre à "GoTravel", un outil informatique qui analyse les données sur les voyages pour aider les pays à détecter et déstabiliser les déplacements des terroristes.

Selon le communiqué, l'autre aspect du Programme concerne le soutien des Nations unies aux autorités nationales pour qu'elles mettent au point une législation et développent leur expertise nationale, via la formation et la certification, en vue d'exploiter ce logiciel efficacement et conformément à la loi.

Le logiciel “GoTravel” a été conçu par les Pays-bas.

S'exprimant lors du lancement de ce Programme, le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dit que les récentes attaques, notamment au Kenya, en Nouvelle-Zélande et au Sri Lanka, sont un rappel tragique de la portée mondiale du fléau du terrorisme"

M. Guterres a également noté "les déplacements dangereux" des terroristes vers et depuis des zones de conflit au cours des sept dernières années, notamment les 40.000 terroristes étrangers originaires de plus de 110 pays qui auraient rejoint des groupes terroristes en Syrie et en Irak.

Selon M. Guterres, le nouveau Programme de l'ONU aidera les Etats membres à collecter, traiter et partager les données sur les voyages avec d'autres autorités nationales et internationales compétentes dans le plein respect de la vie privée et des autres libertés fondamentales.

Dans un entretien accordé à UN News, Jelle Postma, responsable de la sécurité de l'aviation au Bureau du contre-terrorisme des Nations unies, a insisté sur le fait que cette technologie a été conçue avec des garanties en place pour protéger les données et les droits humains.

Selon lui, après une certaine période, des données sensibles telles que l'orientation sexuelle, ou l'appartenance syndicale seront automatiquement éliminées du système.

M. Postma a souligné que l'ONU travaillera avec les parlements nationaux pour veiller à ce que les nouvelles lois sur la surveillance comprennent des mécanismes de contrôle transparents et indépendants.

Le Programme est financé actuellement par l'Inde, le Japon, le Royaume des Pays-Bas, le Qatar et l'Arabie Saoudite.

