Le FMI approuve un Programme de référence pour la Gambie

08 Mai 2019

Banjul, Gambie, 8 mai (Infosplusgabon) – La Gambie est surendettée et la réhabilitation de la viabilité de sa dette reste une préoccupation majeure pour ce pays d'Afrique de l'Ouest, selon la dernière évaluation faite par le Fonds monétaire international (FMI).

En appréciant le Programme de référence (SMP) suivi par les services du Fonds couvrant la période allant de janvier à décembre 2019, la direction du FMI a noté que les autorités gambiennes poursuivaient les discussions avec des créanciers extérieurs pour obtenir un allègement de la dette, nécessaire pour catalyser un soutien supplémentaire de la part des bailleurs.

Dans un communiqué mis à la disposition ce mercredi, le FMI déclare que la réhabilitation de la viabilité de la dette exigera le cumul de l'allègement de la dette, d'une politique budgétaire prudente soutenue par des réformes au sein des entreprises d'Etat (EE) et du financement sous forme de dons du programme de développement de la Gambie.

Un SMP est un accord informel entre les autorités d'un pays et les services du FMI, flexible et informel de dialogue entre le personnel du Fonds et un pays membre sur ses politiques économiques. Il n'implique pas d'aide financière, ni d'approbation par le Conseil d'administration du FMI.

Concernant la Gambie, le SMP 2019 aidera à établir des résultats convenables pour la mise en œuvre d'un programme potentiel soutenu par le Fonds. Il s'appuie sur le précédent SMP, qui a couvert la période allant d'avril 2017 à septembre 2018, et a aidé à améliorer la gestion des finances publiques, à accroître les recettes domestiques et à renforcer le cadre de la politique monétaire.

Toutefois, la viabilité de la dette continue de poser un défi majeur aux autorités, compte tenu du caractère élevé de la dette publique et du service de la dette, ce dernier absorbant plus de la moitié des recettes domestiques.

“La performance satisfaisante réalisée dans le cadre du SMP devrait ouvrir la voie à la mise en place d'un possible accord sur une Facilité élargie de crédit (FEC) avec le FMI, une fois la viabilité de la dette rétablie", a indiqué la direction du FMI, qui souligne que les principaux objectifs du SMP 2019 sont de consolider ces acquis et d'aider à maintenir la viabilité de la dette.

Le programme se focalisera sur l'amélioration de la mobilisation des recettes nationales et de la gestion des finances publiques, notamment via l'amélioration de la gestion des EE, tout en accélérant le rythme des réformes structurelles pour stimuler l'investissement privé, en vue d'obtenir une croissance soutenue et la rendre plus inclusive.

Dans le cadre du SMP, les autorités gambiennes se sont engagées à s'abstenir de contracter de nouvelles dettes extérieures et de continuer à mobiliser le financement par le biais de subventions.

Pour y parvenir, elles mettent en place une Stratégie de désendettement à moyen terme (SDMT) et améliorent la gestion de la dette, grâce à un contrôle renforcé des risques budgétaires découlant des EE. La politique monétaire restera axée sur le contrôle de l'inflation et la garantie de la stabilité financière.

Deux ans après la transition politique pacifique, l'économie de la Gambie connaît une reprise, avec une croissance supérieure à 6 et demi pour cent, engendrant de bonnes perspectives pour une croissance soutenue sur le moyen terme.

D'après le FMI, l'inflation a reculé à 6 et demi percent à la fin de l'année 2018 et les réserves officielles brutes ont plus que doublé, atteignant 2,7 mois d'importations potentielles.

