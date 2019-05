L'offensive de Haftar contre Tripoli est un coup d'Etat contre la légitimité, selon Fayez Al-Sarraj

08 Mai 2019

Tripoli, Libye, 8 mai (Infosplusgabon) - L'attaque contre Tripoli lors de la présence dans la capitale du Secrétaire général de l'ONU, alors que le pays se préparait pour la convocation de la Conférence nationale inclusive est un "coup d'Etat contre la légitimité" et dévoile les motivations et les objectifs du maréchal Khalifa Haftar, a accusé le président du Conseil présidentiel en Libye, Fayez al-Sarraj.

On rappelle que l'offensive lancée le 4 avril dernier par l'Armée nationale libyenne dirigée par le maréchal Haftar, basée à l'Est du pays, a coïncidé avec la visite du Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en Libye pour promouvoir la tenue d'une conférence nationale inclusive, qui était prévue du 14 au 16 avril dernier et visant à susciter un consensus entre les Libyens sur un calendrier électoral pour mettre fin à la transition politique.

Fayez Al-Sarraj a fait cette déclaration lors de sa rencontre mardi soir à Berlin avec la chancelière allemande, Angela Merkel, indique un communiqué publié ce mercredi par le Conseil présidentiel en Libye.

"L'offensive contre Tripoli "vise à ramener le pays au pouvoir individuel. Ces illusions seront détruites aux portes de Tripoli et sur les remparts de la résistance, car il n’y aura absolument pas de retour au régime totalitaire ni de concession pour l'établissement d'un État civil", a indiqué M. Al-Sarraj.

Le 27 mars dernier, rappelle-t-on, le président du Conseil présidentiel, Fayez al-Sarraj, avait convenu avec le maréchal Khalifa Haftar, lors d'une rencontre à Dubaï, aux Emirats arabes unis, sous l'instigation de l'Envoyé de l'ONU, Ghassan Salamé, d'écourter la transition politique, d'unifier les instituions de l'Etat et d'organiser des élections générales d'ici fin 2019.

Mais l'offensive militaire lancée le 4 avril par Khalifa Haftar pour conquérir Tripoli, siège du Gouvernement d'union nationale, a mis fin au processus politique dans le pays.

Selon le communiqué, le président du Conseil présidentiel a souligné que "l'Armée loyale au Gouvernement d'union nationale et les forces de soutien continueront à se battre pour la défense de la capitale et de ses habitants et obliger la force belligérante à se retirer et à revenir de son lieu d'origine".

La rencontre du président du Conseil présidentiel du Gouvernement d'union nationale, mardi soir, à Berlin, avec la chancelière Angela Merkel, s'est déroulée en présence de plusieurs responsables du gouvernement allemand et de la délégation accompagnant M. Al-Sarraj.

Ce dernier a exprimé l'espoir que "l'Allemagne parvienne à unifier la position européenne et que celle-ci soit ferme et efficace dans son rejet de l'agression contre Tripoli et les crimes de guerre qui l'accompagnent ainsi que les violations du droit international et de la souveraineté libyenne par les pays qui la soutiennent".

Il a également fait part "de son appréciation pour la position allemande, qui est claire et franche et qui appelle les choses par leur nom et qui n’assimile pas l’agresseur à l’agressé".

Lors de la rencontre, la chancelière allemande, Angela Merkel, a réaffirmé "le soutien de son pays au Gouvernement de réconciliation nationale et sa condamnation de l'attaque de Tripoli et des massacres ainsi que de la terreur qui en résulte pour les civils et l'absence de solution militaire à la crise libyenne".

Elle a réitéré son appel "à un cessez-le-feu, au retrait des forces belligérantes et au retour des Libyens au processus politique parrainée par les Nations unies".

Les entretiens ont porté, d'autre part, sur les relations bilatérales, les moyens d'atténuer les effets de l'agression et ses répercussions à divers niveaux, ainsi que les perspectives de coopération entre les deux pays après le retour de la stabilité.

M. al-Sarraj avait eu auparavant une réunion avec le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, qui a examiné la situation internationale en ce qui concerne l'évolution de la situation en Libye dans le cadre des délibérations du Conseil de sécurité des Nations unies, dont l'Allemagne a assuré la présidence tournante au mois d'avril dernier.

Le président du Conseil présidentiel a présenté un aperçu sur le consensus obtenu avant l'agression contre Tripoli sur le plan de l’Envoyé de l’ONU, Ghassan Salama, et la menace posée par l’attaque sur le processus du règlement politique et les moyens de le restaurer.

Le président du Conseil présidentiel, Fayez al-Serraj est arrivé à Berlin mardi soir en provenance d'Italie, dans le cadre de sa tournée européenne pour donner aux pays concernés par le dossier libyen un aperçu sur les événements en cours et leurs répercussions, notamment les affrontements armés dans la périphérie de Tripoli ayant fait 432 morts, 2069 blessés et plus de 50.000 déplacés.

Il est accompagné des ministres des Affaires étrangères et de l'Intérieur, des conseillers politiques et de la Sécurité nationale, du chef des services de lutte contre le terrorisme et de ambassadeur de Libye auprès de l'Union européenne.

