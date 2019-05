Sénégal : Origi, le “cousin” belge des Africains du FC Liverpool

08 Mai 2019

Dakar, Sénégal, 8 mai (Infosplusgabon) - On se demandait bien avant la demi-finale retour de Ligue européenne des champions de ce mardi soir entre le Liverpool FC et le FC Barcelone, comment se comporteraient les deux stars africaines du club anglais, le Sénégalais Sadio Mané et le Camerounais Joël Matip, en l’absence de leurs « compatriotes » africains, l’Egyptien Mohamed Salah et le Guinéen Naby Keïta, tous deux blessés.

La mission semblait impossible face au Barça de Lionel Messi, large vainqueur de la manche aller au Camp Nou (3-0).

Beaucoup marquer et ne pas concéder de but ! C’était le challenge qui se présentait aux hommes du technicien allemand, Jürgen Klopp.

Eh bien, l’improbable «remontada» a bel et bien eu lieu. Et le duo Africains a assuré et apporté sa contribution à la nette victoire de Liverpool à Anfield. Mais leur « cousin » belge, Divock Okoth Origi, a été l’attraction du jour. Malgré son temps de jeu plutôt réduit et l’absence d’automatismes entre lui et son partenaire d’attaque sénégalais (en l’absence des avants Salah et Firmino le Brésilien), Origi a ouvert (7ème mn) et clôturé la marque (79ème mn) pour un 4 – 0 qui renvoie le Barça aux pâquerettes et expédie Liverpool vers sa 9ème finale, la deuxième d’affilée, en Ligue des champions, le 1er juin prochain à Madrid.

Un exploit aux lointaines saveurs africaines, puisque Divock, la surprise du chef et héros de la folle soirée à Anfield, n’est autre que le fils de l’ancien international kényan, Mike Okoth Origi, qui a même disputé la Coupe d’Afrique des nations de 1992 au Sénégal avec les "Harambee Stars".

Né il y a 24 ans à Ostende (en Belgique), Divock a donné raison à son coach qui soutenait, avant cette manche retour, que tant que nous sommes onze sur le terrain, c’est possible. Le fils de Mike Origi a déclaré après la folle remontée qu’ « il fallait jouer avec un grand cœur ».

Le sien a été immense. Liverpool qui devrait retrouver tous ses Africains, peut attendre sereinement de connaître, ce mercredi, son futur adversaire de la finale, entre l’Ajax Amsterdam et Tottenham.

