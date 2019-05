Zimbabwe : L'examen des forfaits promotionnels augmente le coût des données mobiles dans le pays

08 Mai 2019

Harare, Zimbabwe, 8 mai (Infosplusgabon) - Le directeur général de l'Autorité de régulation des postes et télécommunications du Zimbabwe (Potraz), Gift Machengete, a déclaré au Parlement que l'augmentation des coûts des données mobiles est due au retrait par les opérateurs des forfaits promotionnels.

La National Consumer Rights Association (NACORA) du Zimbabwe affirme que les récentes hausses de données ont augmenté le fardeau des consommateurs de 200%, ce qui provoque un tollé public.

A ce titre, Machengete a été convoqué lundi devant la Commission parlementaire du portefeuille sur les technologies de l'information et de la communication pour défendre la hausse des tarifs des données.

"En fait, les gens pensaient que les données étaient bon marché parce que dans le passé, les opérateurs de téléphonie mobile donnaient des promotions et étaient en concurrence; maintenant que les promotions ont pris fin, les gens pensent que c'est cher. Nous devons nous pencher sur les tarifs et le coût abordables en termes de salaires", a déclaré le patron de Potraz.

"Le problème avec les forfaits auxquels ils (les consommateurs) avaient accès à très bas prix, c'était parce qu'ils étaient en promotion. Les opérateurs étaient en concurrence pour les promotions. Ils étaient bien en deçà des tarifs qu'ils étaient censés imposer. Mais, lorsque les opérateurs se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas obtenir les tarifs qu'ils voulaient vraiment pour se maintenir à flot, ils ont revu leurs paquets".

Dans un document présenté au comité parlementaire, M. Potraz a énuméré plusieurs des 12 principaux coûts utilisés par l'organisme de réglementation pour établir les tarifs des données.

Il s'agit des coûts de réparation et d'entretien du réseau, de l'amortissement, des coûts de la bande passante Internet, des salaires et des frais de personnel, des coûts des services publics et de l'administration, des coûts de location, des coûts du carburant, des frais de conseil, de marketing et de publicité, de recherche et développement, des coûts de financement et des dépenses en immobilisations.

Machengete a déclaré que pour obtenir des tarifs de données moins chers, il fallait un processus de modélisation des coûts pour chacune des dépenses, ce qui nécessitait des conseils et du temps pour les réaliser.

Actuellement, les tarifs stipulés par Potraz pour les services de données sont de 0,05 $ RTGS (monnaie locale) par Mo sans taxe, ce qui correspond à 50 $ RTGS par Go, tandis que pour les appels vocaux, l'organisme de réglementation a révisé les tarifs à 0,17 $ RTGS par minute.

Au taux de change officiel, cela correspond à environ 20 $ US par gigaoctet de données et 0,05 $ US par minute d'appel vocal, taxes en sus.

En termes d'appels vocaux, Econet Wireless facture RTGS$ 0,2157, Telecel RTGS$ 0,22 et NetOne RTGS$ 0,2199 par minute. Il s'agit d'un précédent d'environ 0,12 $ RTGS, l'ancien coût moyen par minute.

Pour les données, Econet facture RTGS$ 0,021, NetOne RTGS$ 0,02 et Telecel RTGS$ 0,015 par mégaoctet.

"En ce qui concerne le coût des données par rapport aux pays de la SADC, on a beaucoup parlé du fait que les tarifs au Zimbabwe ont atteint les niveaux les plus élevés du monde et que certains exposés de position écrits par des experts étaient inexacts et faisaient avancer leurs propres objectifs", a déclaré Machengete.

Toutefois, le groupe de pression des médias, Media Institute of Southern Africa, Zimbabwe, a déclaré que tant que les prix des données resteraient élevés et que le revenu mensuel moyen national resterait faible, les coûts des données resteraient élevés pour les consommateurs.

Outre la stagnation des salaires, les consommateurs sont confrontés à une pléthore de défis, notamment le faible revenu disponible, le chômage, l'augmentation des coûts des produits et services de base et l'accès limité aux liquidités.

