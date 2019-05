Fayez al-Sarraj salue la position de l'Italie condamnant l'agression contre Tripoli

07 Mai 2019

Tripoli, Libye, 7 mai (Infosplusgabon) - Le président du Conseil présidentiel en Libye, Fayez al-Serraj, a salué la position de l’Italie "condamnant clairement l’agression contre Tripoli, ainsi que les relations entre les deux pays, illustrées dans de nombreuses positions", louant les "contributions humanitaires de l'Italie pendant la guerre du gouvernement d'union contre le terrorisme à Syrte".

Cette déclaration est intervenue lors de l'entretien de M. al-Sarraj, arrivé mardi à Rome dans le cadre d'une tournée des plusieurs pays européens, avec le Premier ministre italien Giuseppe Conte, ayant porté sur les derniers développements de l'offensive de l'armée libyenne dirigée par le maréchal Khalifa Hafter depuis le 4 avril contre Tripoli, a indiqué un communiqué du Bureau de presse du président du Conseil présidentiel.

M. al-Sarraj a salué aussi le soutien de l'Italie à d'autres villes libyennes, et l'appui apporté aux garde-côtes libyens ainsi que sa contribution efficace pour faire face aux répercussions du dossier de l'immigration clandestine et autres coopérations constructives dans d'autre domaines, selon la même source.

Le président du Conseil présidentiel a salué l"'initiative prise par Rome d'ouvrir l'ambassade d'Italie, qui travaille toujours depuis la capitale malgré la crise actuelle", soulignant qu'"il y a aucun doute sur le souci du gouvernement italien de rétablir la stabilité en Libye".

Selon le communiqué, M. al-Sarraj a appelé les Italiens à "redoubler d'efforts pour préserver la réputation et le poids de l'Italie, ce qui pourrait avoir un effet positif sur l'attitude hésitante des pays européens et des pays de la région, et de se hâter d'arrêter l'agression et de renvoyer les forces belligérantes sur les lieux d'où elles ont été lancées ainsi que d'éviter davantage d'effusion de sang en Libye".

Pour sa part, le Premier ministre italien a renouvelé "la position de l'Italie en faveur du gouvernement d'union nationale", soulignant qu'"il n'y a aucune solution militaire à la crise libyenne qui doit renouer avec la voie politique et le dialogue", selon le communiqué.

"L'Italie est bien consciente du fait que la guerre peut s'étendre et causer des dommages à la Libye et à la région", a déclaré M. Conte, ajoutant que "les efforts de son pays ne s'arrêteront pas tant qu'il n'y aura pas de fin rapide et juste qui arrêtera l'effusion de sang".

Les entretiens ont porté sur la coopération bilatérale afin de contenir les nombreuses répercussions de l'agression dans les domaines de la sécurité et de l'économie.

Le président du Conseil présidentiel est arrivé lundi à Rome pour une brève visite de consultation en Italie, à la tête d'une délégation comprenant les ministres des Affaires étrangères et de l'Intérieur, des conseillers politiques et de sécurité nationale, le chef de l'agence de lutte contre le terrorisme, les ambassadeurs de Libye à Rome et à l'Union européenne.

Il est attendu que M. Fayez al-Sarraj se dirige vers l'Allemagne, la Grande Bretagne et la France pour inciter ces pays européens à agir afin de mettre fin à l'attaque contre la capitale libyenne qui a fait en un mois 432 morts, 2069 blessés et plus de 50.000 déplacés.

