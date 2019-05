La nouvelle équipe gouvernementale mise en place dimanche au Mali sera jugée à la tâche, selon son porte-parole

07 Mai 2019

Bamako, Mali, 7 mai (Infosplusgabon) - La nouvelle équipe gouvernementale mise en place dimanche dernier au Mali sera jugée à la tâche, a indiqué le ministre malien de la Communication et porte parole du gouvernement, Yaya Sangaré, à l'issue de sa première réunion lundi à Bamako.

"Chaque ministre est appelé à agir conformément aux attentes et aspirations de la population. Et l’équipe sera soumise à une évaluation périodique de six mois", a annoncé Yaya Sangaré, rappelant que cette équipe est un "gouvernement de mission", ouvert à l’ensemble des compétences du pays, à toutes les sensibilités politiques et sociales pour faire face aux défis qui assaillent le pays.

Selon lui, ce premier contact aura surtout permis au chef du gouvernement de décliner sa vision pour cette équipe qui travaillera à relever un certain nombre de défis.

L’un des plus urgents est d’apaiser le front social, en ébullition depuis des mois, a expliqué Yaya Sangaré.

Il s’agira, a-t-il souligné, de travailler à faire renaître la confiance entre les citoyens et les gouvernants, entre les communautés elles-mêmes et surtout au sein de la classe politique.

"Chacun doit agir conformément aux attentes et aspirations de la population et faire en sorte que toutes les questions qui sont posées puissent trouver des réponses", a-t-il estimé, ajoutant qu'il est aussi attendu que chaque ministre travaille à dégager des économies (en réduisant le train de vie de l’Etat) qui serviront à investir dans les services sociaux de base, tels que l’éducation, la santé et l’eau potable.

Cette première réunion de cabinet a été une occasion pour le Premier ministre, Boubou Cissé, d’esquisser les grandes lignes de sa vision pour ce gouvernement et de transmettre les félicitations et les remerciements du président malien, Ibrahim Boubacar Kéita, "à ces hommes et femmes qui ont accepté de faire partie du gouvernement de large ouverture appelé à relever des défis de taille comme la sécurité, les réformes politiques, administratives et institutionnelles avec en toile de fond la révision de la Constitution, la mise en œuvre intégrale de l’Accord pour la paix et la réconciliation, l’apaisement du front social".

On rappelle que le gouvernement de large ouverture incluant les partis politiques de la mouvance présidentielle et de l'opposition ainsi que la société, mis en place dimanche dernier compte 38 membres dont un ministre délégué et deux secrétaires d'Etat.

Certains partis politiques de l'opposition n'ont pas accepté de rentrer dans ce gouvernement, notamment, l'Union pour la République et de la démocratie (URD) du chef de file de l'opposition, Soumaila Cissé, et le parti Forces alternatives pour le Renouveau de l'ancien Premier ministre, Modibo Sidibé.

