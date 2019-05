Les organes de gestion des élections en Afrique de l’ouest instamment priés à mettre en place des unités fonctionnelles de genre

05 Mai 2019

Accra, Ghana, 5 mai (Infosplusgabon) - Un atelier de trois jours visant à valider le rapport sur l'évaluation des organes d'intégration de la dimension genre et de gestion des élections dans la région de la CEDEAO s'est achevé samedi à Accra (Ghana) avec la validation du rapport et des différentes recommandations, y compris un appel à tous les OGE pour mettre en place des unités de genre.

L’atelier, officiellement ouvert par la Commissaire aux affaires sociales et à la problématique hommes-femmes de la CEDEAO, la Dr Siga Fatima Jagne, représentée par la directrice des affaires sociales et humanitaires, la Dr Sintiki Ugbe, a préconisé que les bureaux de promotion de la femme des OGE soient dotés de ressources suffisantes et puissent éventuellement devenir un département avec des sous-unités pour répondre aux besoins des jeunes et des personnes handicapées.

''Chaque unité de genre devrait entamer le processus de développement de plans stratégiques à long terme à des fins de plaidoyer au sein de la direction de l'OGE et des principales parties prenantes électorales'', a recommandé l'atelier auquel ont participé les personnes focales des OGE.

Les participants ont, en outre, demandé aux OGE d'élaborer une politique efficace en matière d'égalité des sexes pour aider à surmonter les obstacles rencontrés par les femmes dans le processus électoral.

Les OGE devraient également s'efforcer de fournir, lors de chaque élection, des données ventilées par sexe sur les hommes et les femmes inscrits, le mode de scrutin et les candidats élus, afin de permettre une analyse correcte, a recommandé l'atelier. Il a également exhorté les OGE à collaborer avec les partis politiques, la société civile, les médias entre autres parties prenantes, pour promouvoir la participation et la représentation des femmes en politique.

Déclarant la réunion close au nom du Commissaire, Dr Ugbe a exhorté les participants à revenir au poste de fervents défenseurs de l'intégration de l'approche genre dans le processus politique de leurs pays respectifs.

Elle a noté que le regroupement des actions positives au niveau national garantirait l’adoption des meilleures pratiques internationales en matière d’intégration d’une perspective sexospécifique et d’inclusion politique au niveau régional.

Dans son discours liminaire, la commissaire Jagne a appelé les OGE d'Afrique de l'Ouest à prendre des mesures concrètes pour renforcer la participation et la représentation politiques des femmes et pour rendre les processus électoraux plus inclusifs dans la région.

''Les organes de gestion des élections (OGE) jouent un rôle important et unique dans la consolidation de la démocratie et la promotion des droits de l'homme dans nos pays. Ce sont donc les organes par lesquels les droits des femmes peuvent être efficacement promus'', a-t-elle ajouté.

La CEDEAO dispose d'un cadre stratégique et d'un plan d'action sur le genre et les élections, validés par des experts régionaux et approuvés par les ministres régionaux chargés de la Condition féminine en février 2017 et par le Conseil des ministres de la CEDEAO en juin de la même année.

Les 10 domaines thématiques du Cadre ou de ses piliers stratégiques ont été intégrés dans un plan d'action quinquennal (2017-2022), décrivant certaines actions spécifiques, notamment une étude cartographique sur l'évaluation de l'intégration de l'approche genre et des OGE dans les processus électoraux en Afrique de l'Ouest. Ce rapport a maintenant été validé par l’atelier d’Accra.

Le rapport met en lumière les principaux obstacles à l’intégration d’une perspective sexospécifique dans la politique en Afrique de l’Ouest, notamment le faible niveau d’alphabétisation des femmes, ainsi que les obstacles financiers et socioculturels. Il recommande également des actions clés pour accroître la participation et la représentation des femmes, entre autres groupes vulnérables, afin de garantir l'inclusion dans le processus électoral, telles qu'une représentation adéquate des femmes dans les OGE et les partis politiques, et un financement adéquat des unités de promotion de l'égalité des sexes dans les OGE.

Ce rapport validé, qui sera finalisé par la CEDEAO et l'ECONEC, constituera la base d'un plan d'action pour l'amélioration de l'intégration de l'approche genre dans les OGE de la région de la CEDEAO.

FIN/INFOSPLUSGABON/MPO/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon