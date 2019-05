La Banque mondiale alloue 75 millions de dollars américains au Zimbabwe au titre de l'aide financière à la suite du cyclone Idai

05 Mai 2019

Harare, Zimbabwe, 5 mai (Infosplusgabon) - La Banque mondiale a mis à la disposition du Zimbabwe 75 millions de dollars de fonds d'aide monétaire pour les dommages causés par la tempête de catégorie 3 dans l'est de ce pays d'Afrique australe en mars.

En mars, le cyclone Idai a ravagé l'est du Zimbabwe entre le 14 et le 17 mars, faisant 344 morts à ce jour, laissant des milliers de personnes déplacées et détruisant routes, ponts, maisons, voitures et autres biens.

"La Banque mondiale a l'intention de fournir une allocation exceptionnelle pouvant aller jusqu'à 75 millions de dollars à certaines agences de l'ONU (Nations unies) pour soutenir le peuple du Zimbabwe également touché par le cyclone Idai. Les fonds iront à une opération multi-sectorielle harmonisée de soutien aux moyens de subsistance et de relèvement axée sur la protection sociale et les interventions communautaires", a déclaré la Banque mondiale dans un communiqué vendredi à la fin de la journée.

Les fonds de la Banque mondiale font partie d'une aide de 700 millions de dollars américains destinée aux pays touchés par le cyclone Idai, à savoir le Zimbabwe, le Malawi et le Mozambique, la plupart des dégâts étant enregistrés dans le dernier de ces trois pays.

"La Banque mondiale est en train d'activer le Guichet d'intervention en cas de crise (CRW) de l'Association internationale de développement (IDA) pour fournir jusqu'à 545 millions de dollars au total aux trois pays touchés. Cette somme s'ajoute aux ressources de près de 150 millions de dollars qui ont récemment été mises à disposition dans le cadre de projets existants. Ensemble, l'appui total de la Banque mondiale au redressement des trois pays s'élève à environ 700 millions de dollars ", a déclaré la Banque mondiale.

"Le Mozambique, le pays le plus durement touché par le cyclone, recevra 350 millions de dollars de financement de la CRW pour rétablir l'approvisionnement en eau, reconstruire les infrastructures publiques et les cultures endommagées et soutenir la prévention des maladies, la sécurité alimentaire, la protection sociale et les systèmes d'alerte précoce dans les communautés touchées.

"Pour le Malawi voisin, le CRW fournira 120 millions de dollars en financement pour restaurer les moyens de subsistance agricoles, reconstruire les infrastructures prioritaires et soutenir la surveillance des maladies.

L'aide monétaire de la Banque mondiale en faveur du Zimbabwe fait suite à un appel humanitaire lancé le mois dernier par l'ONU en faveur du pays d'Afrique australe à la suite du cyclone Idai, qui a coûté 60 millions de dollars. Par conséquent, les 75 millions de dollars américains représentent une augmentation de 25 % par rapport au montant initialement demandé par l'ONU.

"Cet argent sera affecté à la reconstruction d'écoles, de cliniques et d'autres infrastructures détruites, ainsi qu'à l'économie locale", a indiqué le ministère de l'Information, de la Publicité et des Services de radiodiffusion sur Twitter.

Quelque 270 mille personnes dans sept districts du Zimbabwe ont été touchées par le cyclone Idai, les districts les plus touchés étant situés dans la province de Manicaland, dans la partie orientale du pays d'Afrique australe.

Parmi tous les districts touchés au Zimbabwe par le cyclone Idai, deux sont situés dans la province de Manicaland, à savoir Chimanimani et Chipinge. Dans ces deux districts, outre les dégâts mentionnés plus haut, les cultures et le bétail ont été emportés ou submergés dans la boue et l'eau, ce qui a gravement perturbé les moyens de subsistance.

Des représentants de la Zimbabwe Institution of Engineers, de la Zimbabwe Association of Consulting Engineers, de Zimbabwe Architects et de la Zimbabwe Building Contractors Association ont visité Chimanimani et Chipinge au début du mois dernier.

Dans un rapport sur les résultats de la visite, les ingénieurs ont constaté que le cyclone Idai a eu des conséquences profondes sur les habitants des districts de Chimanimani et de Chipinge.

"Les deux zones les plus touchées sont Ngangu dans le district de Chimanimani et Kopa dans le district de Chipinge. Des implantations entières ont été anéanties, ce qui a entraîné d'importantes pertes en vies humaines, actuellement estimées à plus d'un millier pour les trois pays que sont le Zimbabwe, le Mozambique et le Malawi. Les infrastructures, notamment les barrages, les routes, les bâtiments résidentiels et les écoles, ont également subi des dommages considérables.

Les lignes électriques, les sous-stations, les transformateurs et les câbles à fibres optiques ont été emportés par les eaux ", peut-on lire dans le rapport.

« Des mesures temporaires pour accéder aux deux sites ont été mises en place par le gouvernement. Une signalisation routière pour avertir les automobilistes des brèches dans la route et des détours devrait toutefois être mise en place de toute urgence. Les statistiques du conseil de district rural de Chimanimani montrent que plus de 172 maisons ont été emportées par la catastrophe à Ngangu seulement.

"Le nombre total de maisons s'élève à plus de 2 250, y compris les autres zones. Les maisons debout seront très difficiles à réparer et peuvent ne pas être accessibles. Ce rapport est particulièrement orienté vers l’inspection des écoles publiques dans la perspective du souhait du ministère de les rouvrir le plus tôt possible".

La Chine met en œuvre un programme de réhabilitation et de relèvement dans les zones ravagées par le cyclone Idai au Zimbabwe. En tant que tel, le géant asiatique a chargé six entreprises chinoises opérant localement de réparer les routes et les infrastructures électriques, de forer des puits, de construire des maisons et des réseaux de communication.

Une semaine après l'appel humanitaire lancé par l'ONU à la suite du cyclone Idai, le gouvernement zimbabwéen a lancé le sien, pour un montant de 612,6 millions de dollars. Cependant, avec la dévaluation continue de la monnaie locale et les informations faisant état de pillages, les craintes ont augmenté quant à la part de l'appel du gouvernement qui irait effectivement aux efforts de secours s'il était accordé.

Jusqu'à présent, l'ONU a accordé une aide de 20 millions de dollars américains au Zimbabwe, au Malawi et au Mozambique dans le cadre des fonds de secours du cyclone Idai.

En termes d'aide au Zimbabwe, à ce jour, le pays d'Afrique australe a reçu 5 millions de dollars de l'Union européenne (UE), du Japon (350 000 dollars), du Royaume-uni (1,1 million de dollars), des États-unis (2,6 millions de dollars) et de la Suède (2,5 millions de dollars) comme soutien financier aux victimes du cyclone Idai.

Ce soutien s'ajoute à l'aide d'urgence non monétaire de l'UE, de l'ONU, du ministère britannique du Développement international, de l'Agence des États-unis pour le développement international et de la Croix-Rouge, entre autres organismes d'aide internationaux.



