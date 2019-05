France : Le gouvernement déplore les violences post-électorales au Bénin

05 Mai 2019

Paris, France, 5 mai (Infosplusgabon) – Le ministère français des Affaires étrangères a déploré les violences qui ont émaillé la vie politique béninoise après les élections législatives, et a regretté que le scrutin, qui s'est déroulé dimanche dernier, n’ait pas été « inclusif et compétitif ».

« La France déplore les violences depuis le jour du scrutin. Face aux tensions manifestes, notamment les 1er et 2 mai, la France appelle tous les acteurs politiques à faire preuve de retenue et à mettre en œuvre un dialogue apaisé et constructif », a déclaré le Quai d’Orsay vendredi.

Les partis d'opposition béninois, en dehors des candidats de deux partis de la mouvance présidentielle, n'ont pas participé, pour la première fois depuis la conférence nationale de 1990, aux élections législatives du 28 avril suite à l’instauration de la nouvelle loi électorale poussant ainsi, l’opposition à appeler au boycott.

Trois jours après le scrutin qui a eu un faible taux de participation, la tension, qui était jusque-là circonscrite dans quelques localités du Nord et du Centre du pays, a gagné Cotonou, la capitale économique, suite à des rumeurs de tentative d’arrestation de l’ancien président, Boni Yayi, entraînant une situation d’émeute populaire, faisant au moins trois morts, des blessés, d’énormes dégâts matériels et plusieurs arrestations parmi les manifestants.

« Les élections législatives béninoises du 28 avril 2019 se sont déroulées avec un taux de participation, d'après la Commission électorale nationale autonome, historiquement bas. La France regrette que le débat politique national de ces derniers mois n’ait pu aboutir à l’organisation d’un scrutin inclusif et compétitif », a souligné la diplomatie française.

Le parlement béninois, rappelle-t-on, a voté fin 2018 un nouveau code électoral et une nouvelle charte des partis politiques beaucoup plus contraignants avec, entre autres mesures, la valeur exorbitante de la caution électorale de 200 millions de francs CFA, l’obligation pour les plus de 200 partis politiques du pays à se constituer en grands blocs politiques et d’avoir des représentations sur l'ensemble du territoire.

