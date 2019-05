Botswana : Des artistes du pays vont s'inscrire au concours Absa L'Atelier

05 Mai 2019

Gaborone, Botswana, 5 mai (Infosplusgabon) - Le groupe Absa, société mère de la Barclays Bank of Botswana, a dévoilé le nouveau concours Absa L’Atelier et encouragé les artistes botswanais à y participer.

Trois finalistes recevront des résidences artistiques internationales à la Cité internationale des arts de France et en Afrique du Sud dans le cadre du concours.

Le concours vise à identifier et à nourrir les riches talents artistiques de toute l’Afrique. Absa L’Atelier entend donner à la prochaine génération d’artistes africains les bases et les compétences nécessaires pour donner vie à leurs possibilités et créer des carrières durables dans le domaine des arts.

Selon Spencer Moreri de la Barclays Bank of Botswana, le nouveau visage de la compétition, qui correspond à la nouvelle identité visuelle du groupe Absa, est un avant-goût de l'avenir de la Barclays Bank Botswana, qui est en train de changer son nom et son apparence à la marque Absa.

Le concours est ouvert aux participants de 12 pays africains dans les lesquels est implanté le groupe Absa : Botswana, Ghana, Kenya, Maurice, Mozambique, Namibie, Nigeria, Seychelles, Afrique du Sud, Tanzanie, Ouganda et Zambie.

Les jeunes artistes du Botswana ont montré qu’ils pouvaient se maintenir dans la compétition continentale, avec au moins 20 artistes locaux inscrits à Absa L’Atelier, les années précédentes.

''Nous avons une longue et fière tradition d’excellence artistique. De l'art rupestre San dans les collines de Tsodilo aux artisanats célèbres en bois des peuples Hambukushu et Basubiya (du Nord-Ouest du Botswana) à la scène animée d'artistes contemporains fortement encouragés à participer au concours'', a déclaré Spencer Moreri de la Barclays Bank of Botswana.

Les participants participeront à des "groupes de pays", qui ont été choisis lors de la cérémonie d’ouverture à Johannesburg au début du mois. Les 12 pays ont été divisés en trois groupes de quatre et les artistes participants seront en concurrence avec d'autres artistes de leur groupe. Les participants botswanais rivaliseront avec les participants du groupe B, qui comprend également les Seychelles, la Tanzanie et Maurice.

Absa L’Atelier entre dans sa 34ème année et aurait construit un solide héritage en tant que plateforme permettant aux artistes visuels dynamiques, inspirants et jeunes du continent africain de briller.

''Fondée au plus fort de l’apartheid en Afrique du Sud, L’Atelier s’est rapidement imposée comme l’une des rares plateformes permettant aux artistes visuels de se faire connaître aux niveaux local et international. Cela a consolidé cette réputation dans les années qui ont suivi’’, a déclaré le Dr Paul Bayliss, conservateur des arts et des musées du groupe Absa.

Le Dr Paul Bayliss explique que pour permettre à Absa L’Atelier de rester à la pointe du monde de l’art en constante évolution, Absa a apporté plusieurs changements à la compétition cette année. Les modifications visent à garantir que les artistes émergents participants reçoivent le soutien artistique approprié pour leur discipline. Les principaux changements apportés à la concurrence incluent une rationalisation du processus d’adjudication, qui a été mis en ligne pour refléter le passage de la société Absa à devenir une banque dirigée numériquement.

Le concours comporte désormais un palier d’adjudication qui permet aux participants (âgés de 21 à 40 ans) de soumettre un portefeuille d’œuvres comprenant un minimum de quatre et un maximum de cinq œuvres. Toutes les décisions seront prises sur la plateforme numérique désignée.

Le visage changeant d’Absa L’Atelier signifie que les œuvres d’artistes seront réinterprétées et conservées dans un objectif plus panafricain, ce qui leur permettra de bénéficier de la visibilité dont elles ont besoin pour mettre en lumière leur potentiel. Cette orientation est liée à l’engagement d’Absa envers le continent, qui est résumé dans son concept de ''capacité africaine''.

''Africanacity témoigne de la capacité distincte de l’Afrique à trouver des moyens créatifs de faire avancer les choses. Absa L’Atelier souhaite célébrer cette ingéniosité en offrant aux talents africains les plateformes nécessaires pour donner vie à leurs possibilités. Absa L’Atelier espère également que ces plateformes créeront une génération d’ambassadeurs qui guideront, à leur tour, des artistes plus jeunes'', a déclaré Bayliss.

Il a ajouté que le développement d’artistes africains dans le cadre du programme Absa L’Atelier avait la particularité de permettre aux vainqueurs de chaque groupe de bénéficier d’une résidence artistique d’un mois à Paris et de devenir des ambassadeurs de l’art pour le continent africain. La Cité Internationale des Arts et l’Alliance Française, partenaire d’Absa L’Atelier, apporteront un soutien indispensable aux ambassadeurs artistiques lors de cette résidence, sous la forme de tutorat et de facilitation de rencontres et de relations avec d’autres artistes.

''Absa L’Atelier joue un rôle essentiel en soutenant différents dialogues visuels et en renforçant la présence de l’artiste sur les continents africain et européen», déclare Avitha Sooful, présidente de l’Association nationale sud-africaine des arts visuels (SANAVA), un autre partenaire d'Absa L'Atelier.

Les ambassadeurs se rendront ensuite en Afrique du Sud pour une résidence de deux mois, au cours de laquelle, ils collaboreront au développement de nouvelles œuvres d'art pour la dernière exposition Absa L'Atelier.

Les artistes peuvent, également, travailler sur des œuvres individuelles pour l'exposition finale et recevront un cours d'art hebdomadaire destiné à perfectionner leurs compétences pendant leur séjour.

Ces master classes seront filmées et publiées en ligne afin de partager les connaissances. L’exposition Absa L’Atelier ouvrira ses portes à la galerie Absa de Johannesburg, en Afrique du Sud. Les artistes participants retourneront ensuite dans leurs pays respectifs.

L’aboutissement d’un voyage de plusieurs mois visant à attirer l’attention de nombreux artistes sur l’art de chacun.

L’expérience précieuse acquise lors de leurs séjours d’expositions et du mentorat d’experts renommés de l’industrie constituera leur principal prix.

''Nous croyons qu'il faut cultiver l'incroyable talent observé sur tout le continent et œuvrer pour que des compétences et des connaissances inestimables soient transmises à des artistes partageant les mêmes idées, de manière à aider les artistes prometteurs à se lancer dans des carrières artistiques prospères et à long terme dans le monde'', a déclaré Keabetswe Pheko-Moshagane, directeur général de la Barclays Bank Botswana.

FIN/INFOSPLUSGABON/MPO/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon