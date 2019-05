La Chancelière allemande rend visite à la Mission EUCAP Sahel à Niamey

05 Mai 2019

Niamey, Niger, 5 mai (Infosplusgabon) - Dans le cadre de son voyage en Afrique de l'Ouest et au Niger, la Chancelière allemande, Angela Merkel, a rendu visite, vendredi, à la mission civile EUCAP Sahel Niger de l'Union européenne à Niamey, indique un communiqué de presse de cette institution.

Accompagnée d'une délégation de plus de 60 personnes, elle s’est vu présenter les réalisations d'EUCAP Sahel Niger et du développement en cours d'une Compagnie Mobile de Contrôle des Frontières (CMCF), financée avec le soutien de l'Allemagne.

« Nous avons examiné l'exemple des travaux de la mission EUCAP Sahel Niger. Il s’agit d’une coopération européenne pour la formation policière des forces locales, en l’occurrence des forces nigériennes. Je pense qu’on a pu se convaincre que ceci est très utile et très orienté vers la pratique », a déclaré la Chancelière allemande.

Elle a souligné que le bon côté de la coopération avec le Niger est que le gouvernement nigérien développe ses propres idées très claires et que nous pouvons ensuite les compléter.

« Je pense que l’on a vu à quel point la coopération européenne est étroite et que cela deviendra une très bonne chose. Nous constatons également que, compte tenu des problèmes de migration clandestine, mais surtout du trafic de drogue et d'armes, il est nécessaire de disposer d'une police bien équipée, car les passeurs et les contrebandiers sont également très bien équipés techniquement », a résumé la Chancelière allemande à la suite de sa visite à EUCAP Sahel Niger.

La Mission EUCAP Sahel Niger, est forte de quatre policiers allemands et quatre experts civils contribuant activement à l’accomplissement de son mandat.

Le gouvernement fédéral allemand soutient également la création actuelle d'une Compagnie Mobile de Contrôle des Frontières (CMCF) à hauteur de 6 millions d'euros dans la région de Tahoua (Nord), dans laquelle les forces de sécurité ne sont que peu présentes actuellement.

En collaboration avec ses partenaires nationaux et internationaux et sous la direction nigérienne, EUCAP Sahel Niger aura déjà formé 262 policiers à l'automne 2019 afin de sécuriser la zone frontalière avec le Nigeria.

Outre la formation intensive dédiée à cette CMCF, l'Allemagne et les Pays-Bas financent la construction de la caserne de Birnin Konni et fournissent des véhicules et du matériel. De plus, les deux pays contribuent substantiellement aux coûts d'exploitation en perspective des trois premières années de mise en œuvre du projet.

« La CMCF est un projet innovant et transversal pour le Niger, comme pour EUCAP Sahel Niger qui a associé la surveillance, le contrôle et la sécurisation des frontières du Niger afin de lutter de manière efficace contre l’ensemble des phénomènes d’insécurité ", a expliqué, pour sa part, Frank Van Der Mueren, chef de la mission EUCAP Sahel Niger.

"Au final, le Niger dispose d'une toute nouvelle force de police pouvant agir de manière tactique dans presque toutes les régions frontalières du Niger. Le fait que l'Allemagne soit partenaire de ce projet, nous montre à quel point le gouvernement fédéral allemand est important pour la sécurité du pays».

La lutte contre le trafic de drogue est également un objectif déclaré du gouvernement nigérien, qui bénéficie du soutien intensif de l'EUCAP Sahel Niger en la matière. Des formations régulières ont contribué à la saisie de stupéfiants tels que le cannabis et la cocaïne, à la confiscation de médicaments contrefaits, ainsi qu’au démantèlement d’un réseau de trafic international l'année dernière.

Pour cette année budgétaire, EUCAP Sahel Niger fournit également des équipements pour une valeur totale de près d'un million d'euros à l’Office Central pour la Répression du Trafic Illicite de Stupéfiants (OCRTIS).

Au cours de cette visite au Quartier Général d’EUCAP, le Commissaire Principal, Nouhou Sahirou, directeur adjoint d'OCRTIS, a montré à la Chancelière plusieurs exemples de cachettes pour les drogues, notamment un extincteur dans lequel, en avril 2019, on avait tenté de faire passer frauduleusement quelque 15.000 comprimés du narcotique Tramadol.

La coopération étroite entre EUCAP Sahel Niger et les forces de sécurité intérieures se poursuit également dans les domaines de la police technique et scientifique. Ici, la mission a déjà pu complètement confier la mise en œuvre de la formation aux autorités responsables tant le niveau d’appropriation locale est aujourd’hui élevé.

EUCAP Sahel Niger est une mission civile de l'Union européenne dans le cadre de la politique de défense et de sécurité commune. Elle a été fondée en 2012 à l'invitation du gouvernement du Niger dans le but de renforcer les capacités des forces de sécurité intérieure du Niger en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisé.

En outre, la mission aide l’État nigérien à endiguer la migration irrégulière. Plus de 120 experts de l'Union européenne travaillent pour EUCAP Sahel Niger. Ils fournissent formation, conseils et équipement aux forces de sécurité, aux autorités et à la société civile. Outre son quartier général à Niamey, la mission est également représentée à Agadez (Nord).

