La sécurité tunisienne déjoue des attentats programmés pendant le Ramadan, annonce le ministère de l'Intérieur

05 Mai 2019

Tunis, Tunisie, 5 mai (Infosplusgabon) - Des unités de la sécurité tunisienne ont déjoué des opérations ''terroristes'' programmées pour le mois de Ramadan et obtenu des données extrêmement importantes, a annoncé samedi dans un communiqué, le ministère tunisien de l'Intérieur.

Des efforts sont déployés pour arrêter un élément dangereux en fuite lié aux groupes ''terroristes'', a indiqué la même source.

Les forces de sécurité tunisiennes avaient, le 1er mai dernier, fait tomber un élément très dangereux nommé ''Raed Touati'' lors d'une opération de préventive menée dans le sommet des massifs montagneux de Chaâmbi (Centre-Ouest), proche de la frontière avec l'Algérie, rappelle-t-on.

Le ministre tunisien de l'Intérieur, Hecham Fourati, avait à l'époque, affirmé que la menace des organisations ''terroristes'' est toujours d'actualité malgré les coups terribles portés contre elles.

L'influence de ces organisations est devenue plus menaçante, car elles utilisent de nouvelles techniques et véhiculent la pensée et des idéologies extrémistes, sans compter l'existence de ''loups solitaires'', avait ajouté le ministre.

M. Fourati avait lors de l'ouverture, le 13 avril dernier, de la conférence internationale sur ''l'avenir de la sécurité et de la convivialité au Moyen-Orient et en Afrique du Nord après la baisse de l'influence du Daesh'', appelé les forces de la sécurité à plus de vigilance.

Il avait indiqué l'existence d'une coordination quotidienne entre les forces de la sécurité et celles de l'armée au niveau des frontières en rapport avec la situation en Libye, saluant la coordination entre la Tunisie et l'Algérie concernant l'échange de renseignements.

FIN/INFOSPLUSGABON/AYY/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon