Libye : Daech revendique une attaque contre une caserne militaire dans le Sud du pays

Tripoli, Libye, 5 mai (Infosplusgabon) - L'organisation terroriste Daech a revendiqué, samedi, l'attaque perpétrée contre une caserne abritant le Bataillon 160 relevant du commandement général de l'Armée nationale libyenne dans la ville de Sebha (800 km au sud de Tripoli) ayant fait 9 morts.

Le chef du centre de presse du commandement général de l'Armée nationale libyenne, Khaled Al-Mahjoub, a affirmé que l'attaque qui a eu lieu, samedi à l'aube, contre le quartier général du Bataillon 160 de l'armée, a tué neuf membres de l'unité de garde, précisant que deux ont été tués de manière abjecte, l'un égorgé et l'autre brûlé.

M. Al-Mahjoub a précisé qu'"un groupe d'éléments appartenant à l'organisation terroriste Daech, basé dans le désert au sud de la Libye, a attaqué le centre de formation de Sebha, un centre de formation pour les soldats du commandement général situé au nord-est de la ville de Sebha, à trois kilomètres sur la route de Tamanhant".

Dans un communiqué de revendication publié par l'agence "Amaq", Daech a indiqué que l'attaque a fait 16 victimes dont des morts et blessés, ajoutant que "tous les prisonniers détenus à l'intérieur du camp ont été libérés et l'incendie a ravagé plusieurs chars et entrepôts après récupération des équipements et des munitions".

M. Al-Mahjoub a, pour sa part, souligné que "les assaillants ont profité de l'absence de quelques éléments de garde au centre, en raison des congés des formateurs, et ont lancé une attaque au début de la matinée avec plus de 30 hommes armés, réussissant à tuer huit gardes, dont l'un a été égorgé".

Il a expliqué que "les assaillants ont libéré des prisonniers qui étaient soupçonnés être affiliés l’organisation Daech".

Battue en décembre 2016 dans son fief de Syrte (Centre) par les forces du gouvernement d'union nationale, Daech a préservé des cellules dormantes, notamment dans le désert, dans le Sud de la Libye qui ont mené plusieurs attaques meurtrières, en particulier à al-Fouqaha.

Le Conseil municipal de Sebha a, pour sa part, condamné l'attaque "terroriste" contre le quartier général du Bataillon 160 du commandement général de l'armée libyenne et la "manière inhumaine dont les victimes de l'attaque ont été maltraitées".

Dans un communiqué publié, samedi, il a appelé le commandement général des forces armées à affecter une force pour la protection et à la sécurisation d'installations vitales dans le Sud et à fournir le soutien nécessaire aux forces armées afin d'assumer leurs responsabilités et de défendre au plus vite les biens publics et privés.

Récemment le Calife autoproclamé de Daech, Aboubaker Al-Baghdadi, a appelé dans une vidéo, les combattants de Daech à intensifier leurs attaques contre l'Armée nationale libyenne dirigée par le maréchal, Khalifa Hafter.

