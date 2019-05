Le Président Mnangagwa prolonge de cinq ans le mandat du gouverneur de la banque centrale du Zimbabwe

Vous êtes à la recherche d’un logement dans un cadre convivial, pratique et sécurisé à Libreville ? . Particulier propose à partir du 1er juin 2019 un T4 composé de 3 chambres toutes climatisées, salon et cuisine équipés pour courte, moyenne et longue durée au quartier Charbonnages, à quelques centaines de mètres de l’Ecole conventionnée. Enceinte sécurisée, Vidéosurveillance. Tout l’appartement à 45 000 F CFA (69 euros) par jour. Location de Chambre individuelle 25 000 F CFA/jour. Ménage effectué tous les deux jours. Compteur individuel d’électricité Edan à recharger par le ou les occupants. Contact : +241 06066291/ +24107843371 Mail: berp8483@hotmail.com