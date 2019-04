France : Pierre Dominguez nommé Premier Ministre de l’Etat Pied-Noir

29 Avril 2019

Montpellier, France, 29 avril (Infosplusgabon) - A compter du 1er mai 2019, Pierre Dominguez, né à Oran le 12 juin 1946, assurera les fonctions de Président du Conseil des ministres de l'Etat Pied-Noir, a-t-on appris lundi de source officielle.

M. Dominguez est actuellement le président de PNMA Espagne et Président de la délégation chargée des relations avec l’UNPO. Il est considéré comme l’un des premiers citoyens de l’Etat Pied-Noir.

C'est en outre un ardent défenseur de la France en Algérie et grand connaisseur de l’Afrique.

Chef d’Entreprise, Diplomate, Pierre Dominguez est un homme d’action, un négociateur et un animateur de réseaux, habitué aux rapports avec de grandes entreprises internationales. Actuel Président du Conseil d’Etat, Pierre Dominguez devient Président du Conseil des Ministres de la Fédération des Deux Rives (FDR).

Pierre Dominguez est marié et père de 4 enfants/ Il se partage entre la France et l'Espagne. Il est le petit-fils d'un héros, Miguel Dominguez, Cavalier au 6ème Régiment des Chasseurs d'Afrique, né le 27 septembre 1886 à Maison Poncet, Rue de la Mosquée à Oran et mort en combattant à Verdun, le 25 mai 1918; déclaré officiellement Mort pour la France le 13 septembre 1928.

Passionné de Marketing, Pierre Dominguez a fait ses classes à Paris et dirige une Société de Transport et de Tourisme. Il a été Export Manager du Groupe Pernod-Ricard pour les Amériques et la Méditerranée. Membre de l'Association Nationale des Anciens Collaborateurs de Ministres et de Parlementaires, il partage ses engagements avec l'Automobile Club de France et le Yacht Club de Cannes.

Le nouveau Président du Conseil des ministres est un personnage discret qui manie aussi bien l'Anglais, l'Espagnol et le Catalan. Sportif à ses heures, Pierre Dominguez pratique le golf et le tennis.

Considéré comme un ardent défenseur des relations entre la France et l'Afrique, il fut un partisan convaincu des bienfaits de la présence européenne en Afrique du Nord.

FIN/INFOSPLUSGABON/AAZ/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon