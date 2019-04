Togo : Le Groupe panafricain Ecobank a clôturé jeudi les travaux de sa 31e Assemblée Générale ordinaire

27 Avril 2019

LOME, 26 avril (Infosplusgabon) - Le Groupe panafricain Ecobank a clôturé jeudi les travaux de sa 31e Assemblee Générale ordinaire à son siège sis au Centre Panafricain Ecobank à Lomé, a constaté sur place un journaliste d’Infosplusgabon.

Selon un communiqué de presse remis aux journalistes, les actionnaires se sont vus annoncer une croissance durable à long terme de la banque et ont approuvé toutes les résolutions proposées lors de cette Assemblée Générale Annuelle.

Cette messe anuelle a également été l’occasion pour la banque de montrer sa volonté d’opter pour un changement environnemental et social.

Ainsi, Ecobank a réaffirmé son engagement en matière de responsabilité sociétale alors que la technologie révolutionne le secteur bancaire.

Le Président du Groupe Ecobank, Emmanuel Ikazoboh, a précisé : Ces dernières années, nous avons pris des mesures fortes pour consolider les bases de Ecobank ; le conseil d’administration estime aujourd’hui que notre stratégie, et les mesures que nous avons prises jusqu’ici, vont favoriser une croissance durable à l’avenir avec un rendement des fonds propres supérieur au coût des fonds propres ».

Ade Ayeyemi, directeur général du Groupe Ecobank, a déclaré : « Le plus important est le succès financier à long terme de la société. Nous continuerons donc de développer les plateformes technologiques qui nous permettent d’accéder à davantage de clients et de partenaires, et de déployer une stratégie de communication numérique efficace. Le modèle bancaire traditionnel évolue rapidement et nous devons continuer de bien nous positionner pour réussir cette transformation technologique ».

L’Ecobank Group Chairman Sustainability Award pour booster les filiales Ecobank

La 31e Assemblée Générale Annuelle a également été l’occasion pour la banque de montrer sa volonté de favoriser un changement environnemental et social, avec le lancement de l’Ecobank Group Chairman Sustainability Award, qui encourage tous les employés et toutes les filiales de Ecobank à élaborer des projets durables ayant des effets bénéfiques dans les domaines de la santé, de l’éducation et de l’inclusion financière.

Les actionnaires se sont montrés satisfaits du résultat de Ecobank pour l’exercice clos au 31 décembre 2018 et ont approuvé toutes les résolutions de l’AGA, notamment la ratification de la cooptation de Mme Aichatou Agne Pouye, Mme Arunma Oteh et Dr Aasim Ahmad Qureshi en qualité d’administrateurs.

Mmes Pouye et Oteh sont des administratrices indépendantes tandis que Dr Qureshi représente la Qatar National Bank. Les actionnaires ont également voté en faveur du renouvellement des mandats de trois ans de M. Ade Ayeyemi, Dr Catherine Ngahu et M. Mfundo Nkuhlu (représentant de Nedbank Group Limited), qui étaient parvenus au terme de leur mandat d’administrateur d’une durée de trois ans.

Le contrat de commissaire aux comptes des cabinets Deloitte & Touche, Nigeria, et Grant Thornton, Côte d’Ivoire, a été renouvelé pour une durée d’un an.

Créée à Lomé, au Togo, en 1988, Ecobank Transnational Incorporated (‘ETI’) (www.Ecobank.com) est la maison mère du Groupe Ecobank, le principal groupe bancaire régional indépendant panafricain. Le Groupe est présent dans 36 pays africains.

