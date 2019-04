Un des plus gros diamants du monde découvert au Botswana

26 Avril 2019

Gaborone, Botswana, 26 avril (Infosplusgabon) - La firme Lucara Diamond Corporation a annoncé, depuis Stockholm, en Suède, la découverte d'un diamant de 1 758 carats dans sa mine de diamants de Karowe, au Botswana, qu'elle détient à 100 pour cent.

Selon la firme, ce diamant est l'un des plus gros jamais découverts au Botswana.

Le diamant brut a été découvert grâce à une nouvelle technologie minière dénommée XRT, utilisée depuis avril 2015.

Pesant près de 352 grammes et mesurant 83mm x 62mm x 46mm, l'analyse détaillée de la pierre est en cours.

Lucara est un grand producteur indépendant de diamants de Type IIa grâce à sa mine de Karowe. La firme disposerait d'une équipe de gestion expérimentée, dotée d'une expertise avérée en matière d'exploitation et de production de diamants.

Selon le PDG de Lucara, Eira Thomas, depuis l'inauguration de la technologie XRT, 12 diamants de plus de 300 carats ont été découverts à Karowe. Les revenus tirés de la vente de 11 d'entre eux, sont supérieurs à 158 millions de dollars.

"La technologie de pointe XRT de Lucara a une fois de plus donné des résultats historiques. Karowe a aujourd'hui produit deux diamants de plus de 1.000 carats en quatre années seulement, confirmant ainsi l'importance des réserves et la perspective de découvrir des diamants plus gros, de meilleure qualité dans le futur, alors que nous exploitons plus profondément le gisement", s'est réjoui M. Thomas.

