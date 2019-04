TOGO : ETI tient jeudi sa 31 Assemblée Générale à Lomé

25 Avril 2019

Par Antoine NKOLO LAWSON, Lomé.

LIBREVILLE, 25 avril (Infosplusgabon) – Le Centre Panafricain Ecobank abritera ce jeudi à Lomé, capitale du Togo, sa 31e Assemblée Générale sous le thème « Bâtir l’avenir financier de l’Afrique ». Les résultats ont été très satisfaisants lors de l'exercice 2018, se réjouissent les dirigeants.

En prélude à l’Assemblée Générale, la direction du marketing et de la Communication a annoncé mercredi soir à la presse que le résultat net réalisé par la banque au 31 décembre 2018 s’est élevé à 322 millions de dollars US. Un montant que les administrateurs devraient approuver, sous toute réserves, lors de la réunion de ce jeudi.

Créée à Lomé, au Togo, en 1985, Ecobank Transnational Incorporated (‘ETI’) est le principal groupe bancaire indépendant panafricain. Le Groupe est présent dans 36 pays africains.

ETI emploie plus de 20 000 personnes, ressortissants de 40 pays dans plus de 1 200 agences et bureaux. Ecobank est une banque universelle offrant des produits et services de la banque de grande clientèle, banque de détail, banque d’investissement et des services monétiques aux gouvernements, aux institutions financières, aux sociétés multinationales, aux organisations internationales, aux petites, moyennes et micro entreprises ainsi qu’aux particuliers.

