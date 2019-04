Maroc : L’Afrique invitée à réduire les inégalités de tous genres

22 Avril 2019

Marrakech, Maroc, 22 avril (Infosplusgabon) - Les participants au cinquième forum régional africain sur le développement durable ont invité le continent à réduire les inégalités de tous genres qui plombent l’atteinte des objectifs pour le développement durable, à l’issue de leur rencontre de trois jours à Marrakech, au Maroc.

Se fondant sur le rapport de l’année 2019 sur le développement durable en Afrique dont la synthèse leur a été présentée lors de ce forum, les participants ont déploré la persistance des inégalités de tous genres qui entravent l’atteinte des ODD et ont appelé à mettre en œuvre toutes les stratégies adéquates pour les réduire.

« Les inégalités de revenu et de richesse, d'accès à la santé et à l'éducation et de résultats en Afrique se sont creusés à mesure que les pays africains ont atteint des taux de croissance économique relativement élevés ces 25 dernières années. On observe d'importantes inégalités de revenus aux niveaux régional, national, international, communautaire et au niveau des ménages », relève le rapport.

En outre, souligne-t-on, il importe d'examiner non seulement les taux de croissance globaux, mais aussi la manière dont cette croissance est réalisée, car les sources de croissance peuvent avoir un impact significatif sur la réduction de la pauvreté.

La croissance en Afrique est largement tirée par les exportations de produits de base à forte intensité de capital, ce qui favorise une croissance volatile, souvent loin d'être inclusive, qui n'a guère d'impact sur l'emploi et la réduction de la pauvreté. Ainsi, relève le rapport, l'Afrique dans son ensemble souffre de taux élevés de chômage, de sous-emploi et d'emplois vulnérables.

Les opportunités de bénéficier d'un enseignement de qualité et de participer à des activités économiques de nature à accroître les revenus s'améliorent très lentement, ce qui limite la croissance des revenus des populations les plus vulnérables.

Quant aux progrès accomplis dans la réalisation de l'objectif 10, ils dépendent de ceux accomplis concernant d'autres objectifs, en particulier l'objectif 1 sur la pauvreté, l'objectif 2 sur la faim, l'objectif 3 sur la santé et l'objectif 4 sur une éducation de qualité. De même, explique-t-on, les progrès accomplis dans la réalisation de l'objectif 10 ont des effets positifs sur la réalisation des autres objectifs.

L'Afrique, déplore-t-on, est l'une des régions les plus inégales du monde. Estimées à l'aide du coefficient de Gini, les inégalités de revenu en Afrique, hors Afrique du Nord, étaient d'environ 0,43 en 2011.

Le continent abrite 7 des 10 pays les plus inégaux du monde, et son indice de développement humain chute de 33% si l'on tient compte des inégalités.

En 2013, la proportion de personnes vivant dans l'extrême pauvreté (c'est-à-dire gagnant moins de 1,90 dollar par jour) était estimée à 34,8%.

Les inégalités entre régions se présentent comme suit : « En Afrique centrale, l'extrême pauvreté est estimée à 54% contre 43,3% en Afrique de l'Ouest, 41% en Afrique de l'Est, 17,7% en Afrique australe et seulement 2,7% en Afrique du Nord. L'écart de pauvreté, qui mesure la différence entre le revenu et le seuil de pauvreté, a été estimé à 13,5% en 2013 ».

Selon les experts, l'aggravation des inégalités nuit aux progrès en matière d'élimination de la pauvreté, de prospérité mondiale et régionale, de paix et de sécurité, de cohésion sociale et de développement humain. Les inégalités au niveau des ménages ont pour conséquence que ce sont les enfants et les femmes qui sont le plus durement touchés par la pauvreté. Ainsi déplore-t-on, près de la moitié (49%) des enfants d'Afrique, hors Afrique du Nord, vivent dans l'extrême pauvreté.

Parlant de croissance, le rapport note que les revenus des plus pauvres ne s'améliorent que lentement et les systèmes de protection sociale sont faibles.

Au moins deux pays africains (Burkina Faso et Namibie) ont signalé des taux de croissance de plus de 5% des revenus des 40% les plus pauvres de la population pendant la période 2012-2016.

Quatre pays ont toutefois enregistré une croissance négative des revenus de ce groupe : l'Afrique du Sud (-1,3%), le Niger (-0,06%), l'Ouganda (-2,2%) et la Zambie (-0,6%).

Les systèmes de protection sociale soutiennent très peu de personnes : en 2015, seulement 5% des chômeurs en Afrique recevaient des prestations en espèces, contre 22% au niveau mondial.

On déplore qu’au plan juridique, plusieurs pays ont au moins une loi discriminatoire dans leur cadre juridique, malgré les progrès réalisés, ces dernières années.

Le rapport révèle qu’au-delà du revenu et de la richesse, les inégalités se manifestent par des disparités dans l'accès aux services sociaux.

En 2015, seulement 43% de la population rurale en Afrique, hors Afrique du Nord, avaient accès à l'eau potable, contre 82% de la population urbaine. De même, 37% seulement de la population rurale avait accès à l'électricité, contre 88% en Afrique du Nord.

Convoqué par la Commission économique pour l’Afrique (CEA) et ses partenaires sur le thème "Autonomiser les populations et garantir l’inclusion et l’égalité", le cinquième FRADD, tenu du 16 au 18 avril à Marrakech, visait à faire progresser la mise en œuvre des objectifs de développement durable du Programme 2030 et des objectifs fixés dans l’Agenda 2063 de l’Afrique.

