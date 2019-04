Nigeria : La Grande-Bretagne confirme l'assassinat de son ressortissant et d’un Nigérian lors de l’attaque dans une station balnéaire de Kaduna, dans le Nord-Ouest du pays

22 Avril 2019

Abuja, Nigeria, 22 avril (Infosplusgabon) – L’ambassade britannique à Abuja a confirmé, dimanche, qu'une ressortissante britannique, Faye Mooney, figurait parmi les victimes de l'attaque menée, vendredi dernier, par des hommes armés inconnus sur le château de Kajuru à Kaduna.

Les Britanniques ont déclaré que les hommes armés avaient également tué un membre du personnel d'une organisation non gouvernementale (ONG) internationale, Safety Organisation, Mathew Oguche.

L’ambassade britannique a, également, déclaré que les hommes armés avaient enlevé trois autres personnes.

Kaduna et d’autres parties du Nord-Ouest du Nigeria ont été la cible de plus en plus de meurtres et d’enlèvements commis ces derniers mois par des bandits armés.

Les efforts visant à limiter leurs activités n’ont pas eu l’impact requis, car ils ont créé des scènes de violence et d’enlèvements récurrents dans certaines parties de Zamfara, Katsina, Sokoto et Kaduna.

La ressortissante britannique Mooney travaillait au sein d'une organisation non gouvernementale, Mercy Corps.

Les victimes s’étaient rendues de Lagos au complexe hôtelier lorsqu'elles ont été attaquées vers minuit.

L’ambassadeur de la Grande-Bretagne, David Smith, a déclaré, dimanche, que le plus proche parent du défunt avait été informé.

Le communiqué indique que l'ambassade ''était informée d'un incident survenu, vendredi soir, impliquant le décès d'un ressortissant britannique et d'un ressortissant nigérian dans l'État de Kaduna.

Mooney a été tué, vendredi 19 avril 2019, lors d'une attaque au château de Kajuru, près de Kaduna, aux côtés d'un ressortissant nigérian, Oguche.

''Mooney travaillait au Nigeria avec l'ONG Mercy Corps. Oguche travaillait pour l'ONG Internationale Safety Organization. Son plus proche parent a été informé et nous offrons une assistance consulaire à sa famille. Nous sommes en contact avec les autorités nigérianes et nous pensons qu'une enquête est en cours".

