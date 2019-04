Maroc : Le sixième forum régional africain sur le développement durable se tiendra au Zimbabwe en 2020

22 Avril 2019

Marrakech, Maroc, 22 avril (Infosplusgabon) - La République du Zimbabwe accueillera en avril 2020, la sixième édition du Forum régional africain sur le développement durable (FRADD), selon une annonce faite à la clôture de la cinquième édition de cette rencontre tenue à Marrakech, au Maroc.

Le thème du forum de 2020, la ville pour l’accueillir et la date exacte seront déterminés plus tard entre les organisateurs et le pays qui a accepté d’accueillir ce forum dont la cinquième édition a porté sur le thème : « Autonomiser les populations et garantir l’inclusion et l’égalité ».

Le Forum de Marrakech a accueilli plus de 800 délégués de 51 pays différents, dont 45 pays africains, une participation record de 22 ministres et secrétaire d’Etat, des messages clés solides adoptés sur chacun des thèmes à l’examen ; une participation large et active de diverses parties prenantes, un nombre record de 28 événements parallèles et des lancements de nouvelles initiatives, s’est réjouit Mme Giovani Biha, Secrétaire exécutive adjointe de la Commission économique pour l’Afrique (CEA).

« Avec le progrès et le succès de ce Forum réalisés ici à Marrakech, je suis très confiante que toute l’Afrique portée par le Maroc, président du Forum 2019, ira au Forum politique de haut niveau 2019 avec une seule voix forte et fière de son propre leadership pour présenter les messages clefs issus de ce Forum afin d’avancer son agenda pour le développement durable », a-t-elle poursuivi, exprimant son espérance «que les relations et la confiance bâties continueront dans notre volonté avec tous les efforts nécessaires pour atteindre les objectifs de l’Agenda 2063 et du programme de 2030 pour le développement durable ».

Les assises de Marrakech ont accueilli, entre autres initiatives nouvelles, le premier Forum sur la science, la technologie et l’innovation et le lancement national du Fonds africain pour les femmes leaders.

Convoqué par la Commission économique pour l’Afrique (CEA) et ses partenaires sur le thème "Autonomiser les populations et garantir l’inclusion et l’égalité", le cinquième FRADD, tenu du 16 au 18 avril à Marrakech, visait à faire progresser la mise en œuvre des objectifs de développement durable du Programme 2030 et des objectifs fixés dans l’Agenda 2063 de l’Afrique.

FIN/INFOSPLUSGABON/AAZ/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon