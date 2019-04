Soudan : Tension entre l’armée et les révolutionnaires à Khartoum

22 Avril 2019

Khartoum, Soudan, 22 avril (Infosplusgabon) - La tension monte entre le Conseil militaire transitoire soudanais (TMC) et les Forces pour la liberté et le changement (FFC) à Khartoum, ont indiqué, lundi, plusieurs sources.

Le TMC a pris le pouvoir à la suite d'un soulèvement populaire contre le président Omar El-Béchir, alors que le FFC a coordonné les manifestations et amené des milliers de ses membres à assiéger le quartier général de l'armée à Khartoum, exerçant une pression directe et constante sur l'armée.

Les deux parties sont toutefois en désaccord sur le type et la nature du gouvernement que chacune souhaite mettre en place au cours de la période de transition (deux à quatre ans) à l'issue de laquelle des élections seront organisées.

L’armée veut que le Conseil militaire actuel soit représentatif de l’État et exerce toutes les affaires liées à la suprématie, à la sécurité et à la défense, laissant les affaires législatives et exécutives au cabinet qui seraient approuvées par toutes les forces politiques et sociales, en particulier le FFC.

Le FFC, estime, d’autre part, que du fait que la population a provoqué le changement dans le pays et détrôné El-Béchir, il est tout à fait logique que tous les pouvoirs soient dévolus à ses représentants, les militaires limitant leur rôle à ‘’la défense et à la sécurité et à la protection de la révolution".

Au cours des deux dernières semaines, les deux parties se sont concertées pour discuter de ce que devrait être le gouvernement.

Le Conseil militaire a commencé à rencontrer toutes les forces politiques, sans exception, y compris des éléments du parti du président déchu, au grand dam du FFC et de ses partisans.

Un désaccord est perceptible de chaque côté et dimanche, la FFC semble dire qu’elle en avait assez.

En fin de soirée dimanche, le groupe d'organisations de la société civile, le FFC, a déclaré qu'il avait ‘’suspendu tous les contacts et négociations’’ sur la formation d'un gouvernement avec le Conseil militaire.

Le groupe a déclaré que le Conseil militaire essayait de perpétuer le régime d'Omar El-Béchir et que l'armée contrôlait chaque secteur de l'appareil d'Etat.

Le groupe de civils insiste sur la formation d'un gouvernement civil exclusif et les forces armées ont déclaré que le gouvernement devait être inclusif, comprenant des responsables militaires et des civils de tous les segments de la vie politique, moins les éléments corrompus du parti du Congrès national sortant.

"Le Conseil (militaire de transition) souhaite mettre en place un gouvernement qui fonctionnera comme un simple secrétariat", a déploré Faisal Mohamed Salih, analyste politique et journaliste, dans une déclaration faite dimanche à la chaîne de télévision Blue Nile.

Le Conseil militaire a souligné qu’il ne souhaitait pas s’éterniser au pouvoir et que si les civils se mettaient d'accord sur un gouvernement, il démissionnerait aujourd'hui même.

Mohammed Naji Al-Asam, un Porte-parole du FFC, a déclaré avoir tenu trois réunions directes avec le Conseil militaire, au cours desquelles ils ont d'abord échangé des vues et mis ensuite l'accent sur les points de vue spécifiques du FFC qu’il a remis au Conseil.

‘’Malheureusement, lors de la troisième réunion où nous nous attendions à discuter des détails du gouvernement tel que nous l'avons présenté au Conseil, nous avons été surpris par le président du comité politique au sein du Conseil militaire qui parlait d'un gouvernement sans exclusive qui comprenait des noms de personnes qui, jusqu'aux derniers instants, soutenaient pleinement Béchir et son régime déchu. a déclaré Al Asam.

Il a ajouté que, compte tenu de ces positions et de la ‘’procrastination’’ du Conseil militaire de transition, ils avaient décidé de suspendre leurs contacts avec le Conseil militaire.

Ils ont identifié deux membres du Conseil actuel qu'ils ont accusés de défendre cette position au sein du Conseil militaire.

''Nous avons donc décidé de suspendre immédiatement’’ tout contact avec le Conseil militaire jusqu'à ce que toutes les demandes soient satisfaites. La FFC a également annoncé qu'elle préparait sa campagne électorale et campait autour du quartier général de l'armée à Khartoum et dans la région.

Le Conseil militaire a, par contre, commencé à montrer des signes d'impatience, alors qu'il insistait pour que les jeunes soient au cœur de ce changement et qu'il faille les féliciter pour leur approche pacifique lors de leurs manifestations.

Des observateurs ont déclaré que la FFC aurait pu suspendre les contacts avec le Comité politique, et non l'ensemble avec du Conseil militaire, ce qui témoigne d'un manque d'expérience politique qui pourrait mettre en péril la situation dans son ensemble et engendrer la tension actuelle.

Dimanche dernier, l'agence de presse officielle soudanaise SUNA avait rapporté que le Comité de sécurité du Conseil militaire de transition avait déclaré que tout en faisant de son mieux pour amener la vie politique, économique et sécuritaire du pays sur la côte sud et préserver la sécurité de la population de la patrie, d'autres faisaient le contraire.

"Certains quartiers vont dans la direction opposée, en se livrant à des actes négatifs et inacceptables dans des lieux publics, notamment en barricadant les routes, en contrôlant les personnes et en contrôlant la circulation des personnes et du trafic, en plaçant des blocs et en interdisant aux véhicules et aux trains de circuler", a déclaré l'armée dans son communiqué.

Ce sont ces actions menées lors des sit-in par les manifestants depuis deux semaines à proximité du commandement militaire à Khartoum. ‘’Certains jeunes jouent maintenant le rôle d'organes de police et de sécurité, en violation flagrante de la loi et des réglementations, et prennent ouvertement des drogues, ciblant les esprits de nos jeunes’’.

Le comité, qui ne pouvait pas parler sans l'autorisation complète du Conseil militaire, a recommandé que ‘’les routes et les allées soient immédiatement rouvertes et que les points de passage soient dégagés pour permettre le passage des trains entre autres véhicules à Khartoum et dans les États’’.

Après trois mois de manifestations soutenues, le FFC entre autres forces ont pu renverser le gouvernement de Béchir après le siège imposé autour du quartier général de l’armée à Khartoum pour protester contre le comportement brutal des forces de sécurité.

Cependant, trois semaines de pression continue et de siège jour et nuit ont marqué les militaires qui ne tolèrent généralement pas une telle présence.

Les observateurs estiment que, l’absence d’accords dans cette situation était le signe que de graves développements guettaient la région au cours des prochains jours. Jusqu'à présent, aucune partie à Khartoum n'a manifesté un quelconque signe de recul.

