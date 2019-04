Boubou Cissé devient le nouveau Premier ministre du Mali

22 Avril 2019

Bamako, Mali, 22 avril (Infosplusgabon) - Le président malien, Ibrahim Boubacar Kéita, a nommé lundi, Boubou Cissé, ministre de l'Economie et des Finances dans le précédent gouvernement, nouveau Premier ministre du Mali, selon un communiqué de la Présidence malienne.

"Le président de la République, suite à la démission, jeudi, du Premier ministre Soumeylou Boubèye Maiga et de son gouvernement, a engagé des rencontres avec les forces politiques de la majorité et de l’opposition pour discuter d’une part, de la situation socio-politique du pays, et d’autre part, pour former un gouvernement de large ouverture", indique le communiqué.

Au cours de ces échanges, "le président de la République a insisté auprès de ses interlocuteurs sur la nécessité de mettre le Mali au-dessus de tout et les a exhortés à l’accompagner dans le processus de reconstruction de notre pays", poursuit le communiqué.

Constatant auprès de ses interlocuteurs une grande capacité d’écoute et une grande disponibilité à fédérer leurs énergies pour le développement du Mali et le bonheur des populations, le président de la République a décidé de nommer Docteur Boubou Cissé aux fonctions de Premier ministre, chargé de former une nouvelle équipe gouvernementale dans l’esprit des conclusions de ses consultations avec les forces politiques de la majorité et de l’opposition, explique le texte.

Jeudi, le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maiga, sous la menace d'une motion de censure déposée par les partis politiques de la mouvance présidentielle et de l'opposition pour "mauvaise gouvernance", a préféré rendre sa démission et celle de son gouvernement au Président Kéita jeudi.

Ces derniers temps, des leaders religieux dont le président sortant du Haut conseil islamique du Mali, l'imam Mahmoud Dicko et le charismatique chérif de Nioro, Bouyé Haidara, ainsi que des partis politiques de l'opposition et des associations de la société civile, avaient réclamé la démission du Premier ministre Maiga qui peine à gérer les graves crises sécuritaires, scolaires et sociales que traverse actuellement le Mali.

FIN/INFOSPLUSGABON/AAZ/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon