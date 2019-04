Signature de convention entre le Burkina Faso et l’UE pour le renforcement de l’énergie solaire et domestique

22 Avril 2019

Ouagadougou, Burkina Faso, 22 avril (Infosplusgabon) - L’Union européenne a signé jeudi deux conventions avec le Burkina Faso d’un montant global d’environ 6 milliards 887 millions de FCFA, sur le financement de plusieurs chaînes de valeurs parmi lesquelles l’énergie solaire et domestique, a annoncé le ministère en charge de l’Energie.

Afin de pallier le déficit en énergie, le Burkina Faso a pris l’option claire de la transition énergétique vers les énergies renouvelables avec une part importante accordée solaire.

C’est dans ce sens que le programme pour la compétitivité en Afrique de l’Ouest (PCAO)-volet Burkina Faso financé par l’Union européenne vient en appui à ce secteur.

En plus de l’énergie solaire et domestique, ce programme porte sur deux autres chaînes de valeurs que sont : les huileries et dérivés du coton, ainsi que le miel et dérivés.

Ce programme, selon Bachir Ismaël Ouédraogo, ministre de l’Energie est salutaire au vue de l’ambition que nourrit notre pays pour permettre à toutes les populations résidant sur le sol burkinabè d’obtenir de l’énergie en qualité et en quantité.

Le PCAO comprend les composantes régionales et nationales mises en œuvre respectivement par la CEDEAO et l’UEMOA. L’objectif de ce programme est de renforcer la compétitivité de l’Afrique de l’Ouest et de promouvoir l’intégration des pays dans le système commercial régional et international.

Le coût du PCAO-volet Burkina Faso s’élève à environ 5 milliards 414 millions dont près de 5 milliards accordés par l’UE et plus de 491 millions de FCFA financés par la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso (CCI-BF).

Pour l’Ambassadeur Jean Lamy, chef de la délégation de l’UE, ces signatures de conventions permettront assurément de développer des filières énergie solaire et domestique, huileries et dérivés de coton, miel et dérivés.

"Le programme pour la compétitivité en Afrique de l’Ouest, contribuera, à n’en point douter, au développement intégré du Burkina Faso sur le plan international", a-t-il indiqué, selon le communiqué du ministère de l’Energie.

La durée de la mise en œuvre du PCAO-volet Burkina Faso est de 60 mois dont 24 mois pour la période de clôture.

La seconde convention ayant également fait l’objet d’une signature ce jeudi porte sur le Projet d’appui à la gestion de l’aide de l’UE pour le Burkina Faso (PAGA).

FIN/INFOSPLUSGABON/ADF/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon