Ethiopie : Nomination de Gedu Andargachew et Lemma Megerssa

21 Avril 2019

Addis-Abeba, Ethiopie, 21 avril (Infosplusgabon) - Le Parlement éthiopien a approuvé jeudi la nomination de Gedu Andargachew et Lemma Megerssa, respectivement aux postes de ministres des Affaires étrangères et de la Défense, au moment où le Premier ministre, Abiy Ahmed, conforte avec ses collaborateurs le pouvoir aux principaux postes du gouvernement.

Dans ce que beaucoup considèrent comme une nouvelle consolidation de son pouvoir, Abiy a nommé ses alliés de longue date des deux provinces dominantes en Ethiopie - Gedu, ancien dirigeant de la région d'Amhara, et Lemma, dirigeant de la région d'Oromia, comme ses nouveaux ministres des Affaires étrangères et de la Défense.

Les deux sont originaires respectivement des régions d'Amhara et d'Oromia en Ethiopie qui, ensemble, représentent plus de 65 % de la population du pays, qui compte plus de 100 millions d'habitants.

Ils ont été les alliés les plus solides d'Abiy l'année dernière et l'ont aidé à sortir victorieux d'une lutte de pouvoir entre partis qui a duré des mois après que le trio a mené une résistance politique contre de vieux routiers qui ont dominé l'EPRDF au pouvoir pendant plus de 25 ans.

Ils ont finalement évincé tous les anciens gardes de tous les postes fédéraux et régionaux, ce qui équivaut à un coup de force silencieux.

Plus tard, ils ont déclaré au peuple éthiopien qu'ils avaient, avec des dizaines d'autres sous leurs ordres, "littéralement négocié leur propre vie " lorsqu'ils ont décidé d'affronter les anciens gardes d'une minorité ethnique en indiquant les risques qu'ils prenaient".

L'ancien ministre éthiopien des affaires étrangères, Workineh Gebeyehu, est nommé directeur général de l'Office des Nations unies à Nairobi (ONUN) par le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, à compter du 8 mars. Son poste qui le rendait automatiquement président du Conseil des ministres de l'IGAD, l'Ethiopie étant le président du bloc, est resté vacant pendant plus d'un mois.

Dans l'intervalle, les experts éthiopiens ont supposé que son remplacement était resté une pomme de discorde majeure entre les quatre partis ethniques qui forment la coalition au pouvoir - le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien (EPRDF).

Gedu a finalement émergé au soulagement et à l'exaltation de son parti régional ADP et de sa principale circonscription, la région d'Amhara, tandis que son homologue de la région d'Oromia, Lemma Megerssa, a pris la direction du ministère de la Défense.

La première femme ministre de la Défense en Ethiopie, Aisha Mohammed, qui occupait ce poste depuis octobre 2018, est maintenant nommée ministre de la Construction et du Développement urbain, et beaucoup disent que cela correspond à son expérience en ingénierie.

La nomination par Abiy de ses deux alliés à des postes clés du gouvernement fédéral est le premier remaniement ministériel d'envergure depuis le mois d'octobre considéré comme un alignement majeur des forces et une consolidation du pouvoir avant les élections dans un peu plus d'un an.

Ils contrôlent désormais efficacement les postes les plus élevés du gouvernement éthiopien, leur quatrième allié, Demeke Mekonnen, président d'ADP, prenant le poste de vice-Premier ministre.

La constitution éthiopienne exige qu'un Premier ministre soit membre du Parlement du pays ; Lemma n'en est pas membre alors qu'Abiy est l'un des 547 députés à la Chambre des représentants du peuple.

