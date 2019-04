Le Sénégalais Arona Gaye, double champion d’Afrique de scrabble en Blitz et en Elite

21 Avril 2019

Dakar, Sénégal, 21 avril (Infosplusgabon) - Le Sénégalais Arona Gaye qui avait remporté l’épreuve de Blitz, la partie la plus rapide, mardi dernier à Brazzaville, lors des championnats d’Afrique de scrabble (ChampAs), a décroché un deuxième titre ce samedi dans l’épreuve principale dite Elite.

Les épreuves Blitz et Elite sont les épreuves les plus prestigieuses de cette compétition. Ce qui fait deux médailles d’or pour le Sénégal qui a enlevé une autre mais en argent en paires avec le duo Amar Diokh et Abdou Faye.

Au terme de ces championnats, le Sénégal qui s’était déplacé sans son capitaine et champion du monde Ndongo Samba Sylla arrive à la deuxième place africaine derrière la République Démocratique du Congo qui a récolté deux médailles d’or (en Paires et en classique), deux d’argent (en Blitz et en Elite) et une de bronze (en Paires).

FIN/INFOSPLUSGABON/AAZ/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon