Le suivi de la résilience au changement climatique pourrait faciliter l’atteinte des ODD, selon le Pr Sylvain Boko de la CEA

21 Avril 2019

Marrakech, Maroc, 21 avril (Infosplusgabon) - Le Pr Sylvain Boko de la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA) invite les pays africains à un suivi rigoureux de la résilience au changement climatique pour l’atteinte des Objectifs pour le développement durable (ODD), dans le cadre du cinquième Forum régional africain sur le développement durable (FRADD) à Marrakech.

"… Il est indispensable de suivre la résilience au changement climatique et de faire le monitoring du progrès en matière de changement climatique. Cela aidera non seulement à gérer les effets pervers du changement climatique mais aussi à l’atteinte de plusieurs autres objectifs pour le développement durable", a déclaré le Pr Boko qui modérait un panel sur le thème : "Le développement durable en Afrique, quatre ans après : perspectives et problèmes émergents".

"La question du changement climatique est une question transversale qui influence tous les autres objectifs, en y travaillant, on est sûr de travailler en même temps pour l’atteinte des autres objectifs", a-t-il souligné.

Dans son discours d’ouverture de ce forum, la secrétaire exécutive adjointe de la CEA, Mme Giovani Biha avait annoncé les couleurs en déclarant : "Les changements climatiques sont une question transversale qui touche tous les ODD et aggrave les menaces, les vulnérabilités et les inégalités structurelles existantes et qui nécessitent des investissements de près de 3 mille milliards de dollars US pour financer les contributions déterminées au niveau national à l’action en faveur du climat au titre de l’Accord de Paris".

L’objectif 13 des ODD engage les Etats à prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions et souligne la nécessité mondiale d’atténuer les émissions anthropiques de gaz à effet de serre et de tenir compte des dommages déjà causés par les changements climatiques.

Il reconnait que la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques est la principale instance internationale et inter-gouvernementale de négociation de la réponse mondiale aux changements climatiques et leurs répercussions. Cet objectif est étroitement lié aux autres objectifs et à l’Agenda 2063, à l’accord de Paris et au cadre de Sendal et est riche d’implications pour ces objectifs et ces textes.

Le cinquième FRADD s’est tenu sous le thème "Autonomiser les populations et garantir l’inclusion et l’égalité". Il a été organisé par la CEA, en collaboration avec les organisations régionales et le Système des Nations unies. Il vise à faire progresser la mise en œuvre des objectifs de développement durable du Programme 2030 et des objectifs fixés dans l’Agenda 2063 de l’Afrique.

FIN/INFOSPLUSGABON/AAZ/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon