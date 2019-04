Les «Lionceaux» éliminés de la CAN des moins de 17 ans

21 Avril 2019

Dakar, Sénégal, 21 avril (Infosplusgabon) - Les «Lionceaux» cadets du Sénégal ont été éliminés de la 13ème Coupe d’Afrique des nations de football (CAN) des moins de 17 ans, ce dimanche, après leur match nul vierge (0-0) face au Cameroun.

Les jeunes sénégalais, qui jusqu’alors avaient obtenu un nul (1-1) face au Maroc et perdu (1 – 2) contre la Guinée, dans la Poule B de cette CAN «Tanzanie 2019» devaient s’imposer largement face au Cameroun et compter sur une victoire du Maroc devant la Guinée pour espérer disputer les demi-finales.

Mais, non seulement ils n’ont pas pu battre le Cameroun, dans le même temps, la Guinée a disposé du Maroc (1-0). Les joueurs entraînés par Malick Daff voient ainsi leur route s’arrêter dès les matches de groupe. Comme en 2011 au Rwanda, l’équipe nationale cadette du Sénégal n’a pas réussi à franchir le cap du premier tour.

Mais, la déception est plus forte cette fois, parce que, même si ce n’était que la deuxième participation du Sénégal à une CAN des moins de 17 ans, l’équipe de cette année avait débarqué en terre tanzanienne avec le statut de favori. Pour cause, ces « Lionceaux » avaient brillamment remporté le tournoi de l’UFOA du Groupe A qualificatif à cette CAN ; ensuite ils étaient allés gagner le tournoi de l’Union nord-africaine de football (UNAF) ; et enfin ils avaient enlevé en mars le tournoi international de Turquie.

A chaque fois, ils avaient inscrit beaucoup de buts et n’en avaient encaissé que très peu. Si bien que bien des observateurs les voyaient jouer les premiers rôles en Tanzanie. A commencer d’ailleurs par leur coach, Malick Daff, qui soutenait vouloir être « le premier technicien sénégalais à ramener un trophée continental de football au pays ».

A Dar es -Salam, son équipe n’a même pas pu passer le cap des matches de groupes. Elle s’accroche désormais à la réserve qu’elle a déposée sur deux joueurs guinéens qu’elle accuse d’avoir fraudé sur leur identité, pour espérer se qualifier en demi-finales.

Pour l’heure, le Nigeria et l’Angola dans le Groupe A et le Cameroun et la Guinée dans le Groupe B constituent le carré d’as et ont décroché, par la même occasion, leur qualification à la Coupe du monde des moins de 17 ans prévue du 5 au 17 octobre prochains au Brésil.

