Appel au renforcement de la coopération Sud-Sud en Afrique, pour atteindre les ODD

Marrakech, Maroc, 21 avril (Infosplusgabon) - Le Forum régional africain sur le Développement durable (FRADD) appelle l’Afrique à renforcer la coopération Sud Sud pour favoriser l’atteinte des Objectifs pour le développement durable (ODD), à travers une déclaration lue au terme de la rencontre.

Les participants à cette rencontre, qui porte sur le thème «Autonomiser les populations et garantir l’inclusion et l’égalité», ont appelé «…l’ensemble des pays africains à renforcer la coopération Sud Sud et le partage d’expériences entre les pays du continent pour relever les défis multiples et complexes et mettre en place des partenariats multipartites, des plans et programmes d’action au niveau régional et sous-régional, susceptible de réaliser le développement escompté pour ne laisser personne pour compte».

Ils confirment, par la même occasion, «leur engagement à mettre en œuvre les ODD et l’attachement aux orientations tracées pour le programme 2030 par les réunions régionales, de caractère général ou sectoriel, ainsi qu’aux messages-clef adoptés lors de cette 5ème session de 2019 du Forum africain».

Lors de cette rencontre, il a été peint un tableau peu reluisant de l’atteinte des Objectifs de développement durable par les pays africains.

A onze ans de la date butoir des ODD et après 4 éditions du forum, la lenteur des progrès accomplis dans de nombreux pays africains dans la mise en œuvre des ODD n’est pas satisfaisant.

Selon des statistiques récentes de la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique, sur l’atteinte des ODD en 2030, "à l’exception de quelques pays d’Afrique du Nord, tous les pays africains sont loin d’être en voie de réduire le nombre de personnes vivant dans l’extrême pauvreté et même dans certains pays, le nombre de personnes vivant dans des conditions aussi difficiles va augmenter".

Le taux de croissance économique moyen des pays africains, qui était de 3,2 pour cent en 2018, reste en deçà de ce qui est nécessaire pour atteindre les Objectifs de développement durable sur le continent.

Pour être sur la bonne voie et atteindre les ODD, le taux de croissance du Produit intérieur brut (PIB) par habitant de 0,6 pour cent doit plus que tripler, indique –t-on.

Pour ce qui est d’assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, l’Afrique, note-t-on, a la plus faible proportion d’enseignants formés au monde et l’offre d’enseignants formés aux niveaux primaire et secondaire est encore très inférieure à celle qu’il faut pour promouvoir une éducation de qualité.

Bien que le taux d’achèvement de l’enseignement primaire se soit globalement amélioré dans certains pays africains, il n’en demeure pas moins que les deux tiers des pays du continent ne parviennent pas à réaliser pleinement cet objectif.

En ce qui concerne la promotion d’une croissance économique et d’un travail décent pour tous, le plein-emploi productif et un travail décent pour tous demeurent un défi de taille pour les pays africains, qui ont le taux le plus élevé d’emplois vulnérables au monde, avec une moyenne de 66 pour cent, où l’emploi dépendant du secteur informel est extrêmement répandu, à un taux estimé à 85 pour cent.

S’agissant de la réduction des inégalités, des progrès considérables ont été réalisés pour sortir les populations de la pauvreté et réduire les inégalités, mais l’Afrique reste encore l’une des régions du monde les plus inégales, avec de grandes disparités de revenus et de richesse, d’accès à la nourriture, aux soins de santé, à l’éducation, à l’énergie, à la terre, à l’eau potable et à d’autres actifs et ressources essentiels pour mener une vie pleine et digne, déplore-t-on.

Organisé par la CEA, en collaboration avec les organisations régionales et le Système des Nations unies, le forum vise à faire progresser la mise en œuvre des Objectifs de développement durable du Programme 2030 et des objectifs fixés dans l’Agenda 2063 de l’Afrique.

