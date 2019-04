L’immigration à la Une de l’actualité cette semaine à Maurice

Écrit par Antoine Lawson | 20 Avril 2019

Port-Louis, Maurice, 20 avril (Infosplusgabon) – Le Parlement mauricien a adopté, cette semaine, un amendement à la loi sur l’immigration proposé par le Premier ministre, Pravind Jugnauth, dans le but de lutter contre les mariages de complaisance ou mariages blancs, après l’intervention de 15 parlementaires et dix heures de débats, qui se sont poursuivies jusqu’aux petites heures mercredi.





Tous les médias ont évoqué cette question dans leurs parutions cette semaine.





Dans son intervention au Parlement, tel que rapporté par le quotidien, Le Mauricien, le Premier ministre a déclaré que "chaque Premier ministre doit assumer ses responsabilités" et qu'en ce qui le concerne, "il était de son devoir de protéger le pays parce qu’on en a besoin", citant le cas d’une personne condamnée pour trafic de drogue qui avait réussi à entrer dans le pays après avoir épousé une Mauricienne.





"Lorsqu’on a essayé de la déporter, il y a eu une longue procédure car il a contesté la démarche des autorités devant la Cour. En attendant, savez-vous combien de fracas a pu commettre ce marchand de la mort ? Combien de personnes ont pu entrer dans le pays par ce moyen ?", s’est-il interrogé.





"Imaginez un instant que le tueur de Christchurch (Nouvelle-Zélande) avait épousé une Mauricienne. Est-ce qu’on aurait pu l’empêcher d’entrer dans le pays ?, a poursuivi M. Jugnauth.





"Beaucoup de Mauriciens ont été dupés par des personnes sans scrupules afin de jouir des privilèges à Maurice", écrit pour sa part le quotidien Le Dédfi, citant le Premier ministre.





Selon ce dernier, il est devenu une pratique courante, après quatre ans de mariage, les étrangers ayant épousé des Mauriciennes peuvent postuler pour la citoyenneté mauricienne.





"Le gouvernement mauricien ne s’oppose pas aux mariages contractés avec les étrangers", a précisé M. Jugnauth, tel que cité dans Le Défi. Mais, en revanche, il ne peut tolérer des mariages avec des personnes ayant commis des délits, qui sont impliquées dans le trafic de drogue ou dans des activités de terrorisme.





Ce journal poursuit : "Tout en reconnaissant que le mariage relève du domaine du privé, l’intimité du mariage a des implications sur le public", a fait ressortir le Premier ministre. "De ce fait, des actions sont nécessaires afin de protéger le bien-être des personnes susceptibles d’être la proie d’individus malintentionnés".





De son côté, le quotidien L’express relève que onze cas de mariage blanc entre des Mauriciens et des étrangers d’origine française, belge ou nigériane, enregistrés entre janvier et juillet 2017, ont fait l’objet d’une enquête du bureau du Premier ministre.





Ce journal rappelle un article sur le mariage de complaisance écrit par le Directeur des poursuites publiques, Me Satyajit Boolell, en novembre 2017, dans lequel, il dit que le mariage blanc est contraire à l’ordre public.





"Si l’étranger est susceptible d’être expulsé, son complice local pourrait bien avoir à répondre d’une accusation de complot devant un tribunal", observe-t-il.





Toujours dans L’express, un observateur politique, Kris Valaydon, écrit que l’idée n’est pas neuve. "Non plus, le principe est-il une invention mauricienne ; un Etat a le droit, et même le devoir, de protéger sa population contre des étrangers capables de perturber l’ordre dans le pays et porter atteinte à la sécurité de ses habitants. Tous les pays, mêmes les plus ouverts, ont des règles strictes à ce niveau " écrit-il.





M. Valaydon poursuit : "Osons croire que le fondement de la décision du gouvernement se trouve dans de réels dangers, plus graves, dont la population ignore la nature. Les débats ne nous ont pas renseignés davantage".





