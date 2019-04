Le Sommet d'affaires États-Unis-Afrique en juin prochain au Mozambique

20 Avril 2019

Abidjan, Côte d'Ivoire, 20 avril (Infosplusgabon) - Le Sommet d'affaires États-Unis-Afrique se tiendra du 18 au 21 juin prochain à Maputo, au Mozambique sur le thème “Renforcer un partenariat résilient et durable”, annonce un communiqué.





Ce Sommet, organisé par le Corporate Council on Africa (CCA), sera axé sur des réflexions portant sur les stratégies, la vision et les initiatives visant à favoriser l'accroissement du volume des affaires et des investissements.





Il servira aussi de plate-forme de discussions entre les entreprises et les experts américains et africains sur les bonnes pratiques dans les domaines de l'agro-industrie, la santé, l'énergie, les infrastructures, les technologies de l'information et de la communication et la finance.





Enfin, le Sommet va explorer de nouvelles opportunités d'investissements et d'affaires.





Plus de mille participants, chefs d'Etat, chefs d'entreprises, investisseurs internationaux, responsables gouvernementaux et partenaires multilatéraux, prendront part à ce Sommet.





Le CCA, en tant association américaine ayant pour objet d'établir des relations d'affaires entre les États-Unis et l'Afrique, organise ce Sommet depuis 1997.





