56 arbitres retenus pour un stage à Rabat en vue de la CAN 2019 en Egypte

20 Avril 2019

Le Caire, Égypte, 20 avril (Infosplusgabon) - Au total, 56 arbitres - 27 centraux et 29 assistants - ont été choisis pour participer, du 28 avril au 5 mai, à un stage de préparation à Rabat , au Maroc, en vue de la Coupe d'Afrique des Nations de football (CAN 2019), prévue du 21 juin au 19 juillet en Égypte, a annoncé vendredi dans un communiqué la Confédération africaine de football (CAF).





Les arbitres choisis représentent 33 Fédérations membres de la CAF et vont participer à une session de formation intensive de huit jours pour déterminer la liste définitive des arbitres qui vont officier lors des matches de la CAN 2019, prévus au Caire, à Alexandrie, à Ismaïlia et à Suez.





Les arbitres seront soumis à des examens médicaux, physiques et auront des séances théoriques et pratiques sous la direction des conférenciers et experts de la CAF, ajoute le communiqué.





Les participants à la session prendront aussi connaissance des nouveaux changements introduits dans les règlements du jeu, qui vont entrer en vigueur à partir du 1er juin 2019 et seront appliqués lors de la CAN 2019, indique le communiqué.





