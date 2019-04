Un soldat tué, six autres blessés lors d'une altercation avec des bandits armés dans le nord-ouest du Nigeria

20 Avril 2019

Abuja, Nigeria, 20 avril (Infosplusgabon) - L'armée nigériane a déclaré vendredi qu'un soldat a été tué et six autres blessés au cours d'échanges de tirs avec des bandits armés dans les opérations Sharan Daji et Harbin Kunama 111, qui se déroulent dans les Etats de Zamfara et Sokoto, dans le Nord-Ouest du Nigeria.





L'armée a également déclaré que ses troupes avaient tué sept bandits armés lors de l'altercation.





Selon un communiqué du porte-parole de l'armée nigériane dans la région, le major Clement Abiade, "dans le prolongement des opérations Sharan Daji et Harbin Kunama 111, les troupes ont enregistré une autre réalisation significative aujourd'hui 18 avril 2019. Les troupes, en collaboration avec les Forces spéciales Deep Blue de l'armée nigériane, la composante aérienne de l'armée, lors d'une opération de déminage vers les villages d'Aljumma Fulani et de Ketere dans l'Etat de Zamfara, ont été confrontées à un grand nombre de bandits bien armés.





"Grâce à une puissance de feu supérieure, les troupes ont pu contraindre les bandits à fuir. Au cours de la rencontre, sept (7) des bandits ont été neutralisés, tandis que certains se sont échappés avec de possibles blessures par balles. Malheureusement, un soldat a fait le sacrifice suprême, 6 soldats et un justicier ont été blessés. Les objets suivants ont été retrouvés chez les bandits : 934 munitions de 7,62 mm (OTAN), 1 fusil AK 47, 1 chaîne utilisée par les bandits contre les victimes d'enlèvement et 7 motos", a ajouté le communiqué.





De même, le commandant Abiade a indiqué que des troupes en patrouille au marché Kara du marché de Shinkafi, dans la zone du gouvernement local de l'Etat de Sokoto, ont arrêté un informateur présumé qui, à son tour, a permis l'arrestation de trois autres suspects. Il a déclaré que les trois suspects avaient été remis à l'agence de sécurité compétente pour être interrogés et éventuellement poursuivis.





Il a réaffirmé la détermination des troupes à lutter contre la menace du banditisme armé et d'autres formes de criminalité à Zamfara et dans les Etats voisins de Kebbi, Katsina et Sokoto.





