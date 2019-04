Zimbabwe : Le secteur agricole a besoin d'un financement annuel de 1,2 milliard de dollars US

20 Avril 2019

Harare, Zimbabwe, 20 avril (Infosplusgabon) - Le Zimbabwe a besoin d'un financement annuel de 1,2 milliard de dollars US pour soutenir efficacement la croissance du secteur agricole, selon une nouvelle enquête sur ce secteur.





L'agriculture joue un rôle essentiel au Zimbabwe, contribuant pour 11% au Produit intérieur brut total et demeure la principale source de subsistance d'environ 67% de la population du pays.





"La production agricole doit être soutenue par un modèle de financement solide, qui permette aux agriculteurs d'accroître leur production et leur productivité.





Les agriculteurs ont besoin de capitaux pour l'équipement et les dépenses en fonds de roulement, afin d'optimiser leurs opérations ", selon le rapport inaugural de l'Enquête sur le secteur agricole 2018-2019 préparé par la CBZ Bank, la Zimbabwe Agricultural Society et le journal privé le "Financial Gazette" publié cette semaine.





"Le pays a besoin de plus de 1,2 milliard de dollars US pour financer efficacement le secteur agricole chaque année. Cela pourrait prendre différentes formes, notamment l'agriculture planifiée, l'agriculture contractuelle, les prêts bancaires, l'autofinancement et l'aide des donateurs. Le financement du secteur agricole est essentiel à son succès".





Au Zimbabwe, les données montrent que les agriculteurs commerciaux qui ont accès au financement obtiennent des rendements moyens de 3,5 tonnes métriques par hectare, tandis que les agriculteurs communautaires qui obtiennent rarement un financement, produisent environ 0,75 tonne métrique par hectare.





Ainsi, le financement du secteur agricole améliorerait considérablement le rendement des cultures.

Une partie du financement en termes de cultures est nécessaire pour le maïs, le blé, le soja, le coton, les petites céréales ( mil, mil perlé), le tabac, le sorgho et les arachides.





En ce qui concerne le sous-secteur de l'élevage, des financements sont nécessaires pour le bœuf, les produits laitiers, les petits ruminants, les porcs, la volaille, l'apiculture, l'aquaculture et autres petits animaux émergents, des études indiquant également une production accrue grâce à un meilleur financement.





Le pays, qui a besoin d'un financement pour le secteur agricole, vient du fait que la part de l'aide budgétaire gouvernementale est restée faible, inférieure à l'objectif de la Déclaration de Maputo de l'Union africaine d'au moins 10% sauf en 2010 où elle a atteint 14%.





Toutefois, l'enquête à l'étude a révélé que cette part est passée d'une moyenne de 5,5% entre 2009 et 2016 à environ 7,1% dans le budget national 2017.





"La part la plus élevée de l'agriculture dans l'allocation du budget national était de 14% en 2010, ce qui est principalement dû au financement des mesures contre la sécheresse. De même, en 2012, la part était de 8,43%, en raison des financements pour faire face à la sécheresse", lit-on dans le rapport de l'Enquête sur le secteur agricole 2018-2019.





"Toutefois, cette part a diminué à 3,7% en 2016, puis a augmenté en 2017, principalement en raison des programmes du gouvernement, du programme d'intrants présidentiels et de l'agriculture planifiée.





L'agriculture planifiée et l'augmentation des crédits budgétaires alloués à l'agriculture qui l'a accompagnée ont eu des répercussions positives sur la compétitivité du secteur agricole".





Au Zimbabwe, l'agriculture planifiée est un programme agricole visant à assurer l'autosuffisance alimentaire qui a été introduit au début de la campagne agricole 2016/2017 après la sécheresse de la campagne précédente.





Le programme d'intrants présidentiel vise à soutenir 1,8 million de petits exploitants agricoles dans tout le pays, en leur fournissant des intrants pour la production végétale et animale.

Dans les deux cas, les régimes sont financés par l'État.





"Il ressort clairement de cette analyse que le pays n'a pas atteint le seuil régional fixé par le Programme intégré pour le développement de l'agriculture en Afrique (PIDAA) d'un minimum de 10% du budget total consacré à l'appui au secteur agricole", indique le rapport de l'Enquête sur le secteur agricole 2018-2019.





"Globalement, le budget alloué par le Zimbabwe au secteur agricole est très inférieur à la contribution européenne de 38% prévue dans le cadre de la politique agricole commune (PAC).





Actuellement, les sources de financement de l'agriculture sont réparties entre le Programme agriculture planifié (19%), agriculture contractuelle (22%), les prêts bancaires (8%), l'autofinancement (25%), le Programme présidentiel des intrants (12%), le financement des donateurs (7%), les entreprises communes et les partenariats public-privé (7%).





De l'ensemble du financement, 50% vonr aux intrants agricoles ; (5%) au matériel agricole et à la préparation des terres ; (8%) à la main-d'œuvre ; (7%) à la construction d'infrastructures ; (15%) à l'irrigation ; (10%) à la récolte, au conditionnement, au séchage et au transport ; et autres (5%).





En ce qui concerne le financement des banques, le rapport de l'Enquête sur le secteur agricole 2018-2019 a révélé que, parmi la majorité des institutions financières interrogées, 85% consacrent moins de 10% de leur financement à l'agriculture.





"L'étude a établi qu'en dépit du fait que les banques disposent de facilités de financement pour le secteur agricole, la plupart des petits agriculteurs n'ont pas accès aux prêts des banques et seulement 10% du total des prêts accordés vont à l'agriculture", selon le rapport de l'Enquête sur le secteur agricole 2018-2019.





"Projets d'infrastructure agricole remarquables financés par les banques: matériel d'irrigation, installations de stockage des céréales, interdictions de tabac, serres, engraissement en enclos, volailles, ainsi que fonds de roulement pour la logistique des intrants et du transport".





En dehors des prêts traditionnels des banques, l'étude a noté que la principale source de financement mise à la disposition des agriculteurs était l'agriculture contractuelle et le soutien présidentiel aux intrants.





"Sur la base de ce qui précède, il est important que le gouvernement libéralise le secteur agricole et rende opérationnelle la bourse des marchandises qui sera dotée d'instruments financiers efficaces, tels que les récépissés d'entrepôt et les produits dérivés, dont l'efficacité dans le financement du secteur agricole, à l'échelle mondiale, a été reconnue ", selon le rapport de l'Enquête sur le secteur agricole 2018-2019.





"Dans le même ordre d'idées, des incitations fiscales visant à soutenir les entreprises qui financent le secteur agricole, sous contrat, devraient être envisagées en vue d'encourager cette pratique.





Le secteur agricole zimbabwéen perd 126 millions de dollars par an, en raison des risques de production largement liés à la sécheresse et à d'autres phénomènes météorologiques, selon la Banque mondiale.





