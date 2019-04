Les Zimbabwéens se battent toujours 39 ans après l'indépendance

20 Avril 2019

Harare, Zimbabwe, 20 avril (Infosplusgabon) – L’Alliance MDC, principal parti d'opposition au Zimbabwe, a déclaré que les Zimbabwéens se battent toujours pour les libertés sociales, économiques et politiques, 39 ans après leur accession à l'indépendance.





Le jeudi 18 avril, le Zimbabwe a célébré son indépendance à un moment où le climat économique et social s'est fortement dégradé au point que 5,3 millions de Zimbabwéens ont besoin d'une aide humanitaire.





«Le MDC se joint au peuple zimbabwéen pour célébrer ses 39 ans d'indépendance. En commémorant cette journée, il est important de souligner que le statu quo nous pousse à remettre en question l'ordre du jour, les valeurs de la lutte de libération », a déclaré l'Alliance MDC dans un communiqué.





«Les Zimbabwéens sont toujours dans les tranchées et se battent tristement pour les problèmes suivants, qui étaient à la base du programme de libération, à savoir la question foncière, le suffrage universel c’est-à-dire le principe d’ "un homme, une voix", la transformation de la vie des Zimbabwéens".





En ce qui concerne le foncier, l’Alliance MDC a déclaré qu'après 39 ans de libération et suite au programme de réforme agraire de 2000 qui avait forcé les agriculteurs blancs à restituer les terres, la question de la propriété foncière n'était toujours pas réglée.





« Les invasions sont encore à l'ordre du jour. Ceux qui occupent des parcelles de terrain ne le font que par la bienveillance des élites dirigeantes », lit-on dans le communiqué de l’Alliance MDC.





"Le MDC souligne que quatre décennies d'indépendance suffisent pour donner un titre foncier aux bénéficiaires de la réforme agraire, faciliter la mécanisation des exploitations et quitter la dépendance à l'agriculture pluviale."





Avant la mise en œuvre du programme de réforme agraire par le gouvernement du Zimbabwe sous l'ancien président, Robert Mugabe, les terres au Zimbabwe étaient utilisées comme garantie par les agriculteurs pour des prêts bancaires.





Cependant, depuis la réforme agraire, les titres de propriété n’ont pas encore été délivrés, car la politique mise en œuvre par le gouvernement a largement profité aux responsables du parti au pouvoir, la Zanu PF et aux autorités gouvernementales.





Ainsi, les prêts bancaires aux agriculteurs ont été fortement retardés, ce qui a ralenti la croissance du secteur agricole jadis productif du Zimbabwe.





«Lors de la transformation, les Zimbabwéens noirs sont soumis à des souffrances indicibles de la part de ceux qui ont détourné l'agenda de la lutte de libération à des fins personnelles. La majorité vit dans une pauvreté abjecte, des millions de personnes ont fui un pays sans guerre, des millions de personnes sont au chômage et l'écart entre les riches et les pauvres ne cesse de se creuser », souligne le communiqué de l’Alliance MDC.





«L’accès aux soins de santé est devenu une chimère, le système de santé publique est en panne et les hôpitaux sont devenus des pièges mortels. Des centaines de Zimbabwéens meurent de maladies curables et de maux liés au stress. La même chose s'applique à l'éducation. Un nombre inacceptable d'enfants abandonne l'école. Le système de santé lui-même a besoin d'une refonte complète".





Le ralentissement de l'économie consécutif à des années de mauvaise gestion par le gouvernement a entraîné une stagnation des salaires, alors que ce pays de l'Afrique australe est confronté à des coûts croissants en soins de santé, en produits de base et en services.





La plupart des augmentations de prix résultent de pénuries de devises étrangères, de la baisse de fourniture de soins de santé, des produits de base et des services, qui ont accéléré la détérioration de l'économie au cours des trois dernières années.

Les pénuries de devises résultent de la réduction sensible de la capacité de production et des déséquilibres fiscaux et commerciaux.





«Sur le front politique, les membres de la Zanu PF s'opposent à l'objectif de la libération. Ils assassinent la dissidence, violent les femmes, enlèvent ceux qui sont en désaccord et volent les élections. L'espace démocratique se ferme de jour en jour, il n'y a pas de liberté de la presse, des journalistes, comme Zenzele, sont arrêtés pour avoir produit un documentaire et certains, comme Dzamara, ont disparu et les appels à rendre compte ne trouvent pas d’écho », note le communiqué de l'Alliance MDC.





«Il y a un abus flagrant du pouvoir de la part de l’Etat, les armes dirigent maintenant la politique. Le peuple du Zimbabwe est cependant résilient. Il va remporter la victoire, au moment où nous célébrons nos 39 ans d’indépendance, nous encourageons tous les Zimbabwéens à garder la foi et à se concentrer sur les revendications du programme de libération de la patrie».





Les défis politiques découlent en grande partie des élections contestées de 2002, 2008, 2013 et plus récemment de juillet 2018, en raison de trucages et d'un grand nombre de divergences dans la corrélation des suffrages exprimés.





La société de services financiers américaine et britannique, Fitch Solutions, a indiqué dans son rapport publié en avril 2019 sur l'Afrique australe, que Mnangagwa était confronté à des menaces croissantes pour son autorité, en raison de l'agitation sociale croissante et de la réduction des marges de manœuvre macroéconomiques.





«La réaction intransigeante du gouvernement face aux manifestations et aux grèves risque de renforcer l'opposition, mais toute action visant à inverser les hausses de prix du carburant ou à donner suite à la demande d'augmentations salariales substantielles ou d'une utilisation accrue de dollars américains serait probablement perçue comme une faiblesse par les manifestants et, potentiellement, par l’Armée qui soutient le président », souligne le rapport de Fitch Solutions.





«Notre point de vue est que Mnangagwa restera au pouvoir, car il y a peu de consensus au sein du Front de l'Union patriotique africaine au Zimbabwe (ZANU-PF), parti au pouvoir sur un remplaçant civil, et un candidat militaire minerait davantage les relations du pays avec les donateurs et les investisseurs. Néanmoins, le risque d'un changement de régime a considérablement augmenté ces dernières semaines”.





En ce qui concerne la recherche de solutions au bourbier économique et politique, le rapport Fitch Solutions indiquait que la formation d’un gouvernement d’union nationale entre le Zanu PF et le MDC Alliance pourrait être essentielle.





«Des pourparlers entre la ZANU-PF et le principal mouvement d'opposition, le Mouvement pour le changement démocratique (MDC) sont possibles, car les deux parties ont participé à une telle expérience entre 2009 et 2013. Cependant, un accord sur les mesures de consensus nécessaires rencontre des difficultés face aux factions radicales des deux camps», note le rapport de Fitch Solutions.





