Maurice : Air Mauritius réceptionne un nouvel avion, le A330neo

20 Avril 2019

Plaisance, Maurice, 20 avril (Infosplusgabon) - La compagnie d’aviation mauricienne, Air Mauritius, a réceptionné, ce vendredi, à l’aéroport international Sir Seewoosagur Raamgoolam, à Plaisance, dans le Sud de l’ile, un nouvel avion, le A330neo, qui vient s’ajouter à sa flotte existante, a-t-on constaté sur place.





Baptisé l’Aapravasi Ghat, cet avion bi-classe doté de 28 sièges en classe affaires et 260 sièges en classe économique, desservira principalement la ligne Maurice/Londres, mais les liaisons vers l’Inde et l’Asie du Sud-Est et des destinations régionales, notamment l’Afrique du Sud, Madagascar et l’île de La Réunion.





Le CEO d’Air Mauritius, Somas Appavou, a dit que l’A330neo affiche des niveaux de confort similaires à ceux de l’A350 XWB.

« Le premier Airbus A330neo représente un nouveau jalon dans le programme de modernisation de notre flotte. Les deux A330neo qui rejoignent notre flotte nous offriront davantage de flexibilité et d’efficacité opérationnelle, tout en soutenant notre stratégie de réseau », a-t-il dit M. Appavou s’est dit convaincu que grâce à ce nouvel appareil, « Air Mauritius renforcera davantage son orientation et son attachement vis-à-vis du client, qui constituent le centre même de notre business modèle».





On rappelle à Maurice qu'Air Mauritius exploite actuellement 9 avions Airbus (deux A350-900, trois A340-300, deux A330-200 et deux A319) sur ses services régionaux et longs courriers.





