L'ancien juge en chef du Nigéria fait appel de sa condamnation

Abuja, Nigeria, 20 avril (Infosplusgabon) - L'ancien juge en chef du Nigeria, (CJN), Walter Onnoghen, a rejeté le jugement du Tribunal du Code de conduite (CCT) qui l'a condamné pour six chefs de fausse déclaration de biens prononcés contre lui par le gouvernement fédéral.





Le porte-parole du président, Garba Shehu, a déclaré que la condamnation d'Onnoghen par le Tribunal du Code de conduite était une victoire majeure pour la politique anti-corruption de l'administration du Président Muhammadu Buhari.





Dans sa propre réaction au jugement qui lui a également interdit d'exercer des fonctions publiques pendant 10 ans, le juge Onnoghen a déposé un avis d'appel devant la Cour d'appel d'Abuja pour contester la décision du tribunal.





Le président du CCT, Danladi Umar, dans son jugement de jeudi, a déclaré Onnoghen coupable de fausse déclaration de patrimoine.





Par conséquent, M. Umar est allé plus loin pour le "congédier" en tant que CJN, geler ses cinq comptes et lui interdire d'occuper une charge publique pendant 10 ans.





Garba Shehu a expliqué que l'issue du procès du juge Onnoghen a clairement démontré que "la loi ne fait pas exception de personnes, titres, liens sociaux ou politiques".





Selon lui, "l'Etat de droit perdra son sens et sa validité si seuls les faibles, les pauvres et les impuissants sont punis pour leurs violations de la loi. Les pays réussissent parce que la primauté du droit est respectée et appliquée de manière égale. La guerre contre la corruption n'irait nulle part si les puissants étaient épargnés à cause de leur influence et de leurs relations; l'Etat de droit ne peut pas fonctionner là où l'impunité est tolérée".





Le porte-parole du président a également souligné que la condamnation d'Onnoghen envoie un message clair que le projet de loi contre la corruption sera " largement diffusé pour tenir les agents publics responsables, qu'ils soient politiciens, juges, fonctionnaires ou titulaires de fonctions de confiance du public".





