Les Tripolitains manifestent en gilets jaunes pour dénoncer la guerre contre leur ville

20 Avril 2019

Tripoli, Libye, 20 avril (Infosplusgabon) - Les Tripolitains sont sortis en masse pour le second vendredi consécutif, pour protester contre l'offensive lancée par l'Armée nationale libyenne dirigée par le maréchal Khakifa Hafter contre leur ville, enfilant pour la plupart des gilets jaunes pour dénoncer le soutien de la France aux assaillants.

Femmes, enfants, vieux et jeunes se sont rassemblés à la Place emblématique des Martyrs en plein centre-ville de Tripoli sous le thème "Vendredi de la résistance et de soutien aux forces du Volcan de la colère" pour manifester leur opposition à "la terreur, au crime et à la mort" qu'on veut leur imposer dans leur paisible ville, selon les slogans entonnés par les protestataires et les inscriptions sur les pancartes et autres banderoles.





Portant des gilets jaunes à l'instar de ce mouvement en France opposé à la politique du Président Macron, les manifestants tripolitains ont voulu envoyer un message au locataire de l'Elysée.





Des pays soutenant le maréchal Khalifa Hafter, accusés de lui apporter aide militaire et couverture diplomatique, ont été copieusement dénoncés par les manifestants, notamment la France, les Emirats Arabe Unis et la Russie.





L'Envoyé de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, n'a pas été épargné et des pancartes à son effigie avec une croix rouge ont été brandies par certains manifestants, l'accusant d'être complice et d'avoir permis à Hafter de lancer son agression contre leur ville.





A Misrata (220 km à l'est de Tripoli) d'où des groupes armés qui combattent contre l'Armée de Hafter sont issus, un grand rassemblement a été organisé pour protester contre l'offensive sur Tripoli et dénoncer les souffrances imposées aux civils.

Quelque 213 personnes ont été tuées et 1009 autres blessées lors des affrontements à Tripoli, depuis l'offensive militaire lancée le 4 avril par l'Armée nationale libyenne dirigée par Khalifa Hafter.





En deux semaines, les affrontements armés ont poussé 24.000 personnes à se déplacer, illustrant la dégradation de la situation humanitaire causée par cette guerre meurtrière qui constitue une préoccupation en raison de ses effets sur les civils.





Au niveau politique, l'échec du Conseil de sécurité des Nations Unies à harmoniser les positions de ses membres sur un

projet de résolution présenté par l'Allemagne, destiné à mettre fin aux combats qui se déroulent depuis le 4 avril dernier à la périphérie de Tripoli, dénote de la persistance de la logique guerrière, aussi bien chez les protagonistes libyens que parmi les pays étrangers.





Cette situation reflète les divergences entre ces pays sur le dossier libyen qui sont toujours vivaces.





Face à cette attitude, le gouvernement d'union nationale, reconnu par la communauté internationale, et les habitants de Tripoli se sentent abandonnés par le monde à leur propre sort, alors que leur cité est la cible de tirs aveugles de roquettes touchant les quartiers résidentiels.





Mardi dernier, plusieurs roquettes se sont abattues sur le quartier d'Abou Slim, faisant 12 morts et 26 blessés, ainsi que le déplacement de 400 familles.









