France : Il est venu le temps des… polémiques » de Notre-Dame de Paris

LIBREVILLE, 19 avril (Infosplusgabon) - Dans un pays dont on nous répète qu’il va mal, tout est prétexte à polémique, même la générosité des riches donateurs, qui ne peut être perçue que comme suspecte ou intéressée, et qui fait dire qu’ils pourraient aisément vaincre la pauvreté en quelques chèques. Mais ils ne veulent pas, bien sûr ! Et puis il y a ceux, principalement de la mouvance islamo-gauchiste, qui manifestent fièrement leur indifférence au sort de Notre-Dame quand ils ne se réjouissent pas ouvertement de ses déboires.

Cette dame n’est visiblement pas la leur. Un autre débat, qui lui mériterait sans doute une polémique, concerne les causes de l’incendie, qu’elles relèvent de la malveillance ou de l’accident. À peine a-t-ton le temps de l’évoquer que pointe déjà celle du défaut de matériel à la disposition des valeureux pompiers. Et déjà s’amorce la polémique de la reconstruction : à l’identique ou pas ?

Haro sur les (sales) riches et leurs dons intéressés

Partout dans le monde, on se serait réjoui que ceux qui en ont les moyens contribuent massivement à la reconstruction d’un édifice aussi iconique que Notre-Dame de Paris. Partout, sauf en France. Alors que le fondement du mouvement des gilets jaunes était légitime (le droit de vivre décemment de son travail), mal nous a pris de rendre visite aux réseaux sociaux des gilets jaunes, celle nouvelle multi-communauté de Facebook… C’est aujourd’hui la jalousie et la haine qui sont les sentiments dominants chez de nombreux rescapés de l’odyssée jaune et des courants politiques qui l’ont récupérée. À moins que ce ne soit devenu le sentiment de la majorité des Français ? A lire les commentaires réjouis des lecteurs, sur le site web du journal Le Parisien, au lendemain du saccage du Fouquets, on pouvait effectivement le penser.

Il faut saigner ces sales riches. Après l’incendie de Notre-Dame de Paris, Nathalie Artaud, candidate Lutte Ouvrière aux présidentielles de 2017, éructait son ressentiment au micro de RTL : il faut « réquisitionner » l’argent des riches. En d’autres termes, s’approprier par la force leurs biens et leurs avoirs, car s’ils ont 100 ou 200 millions à mettre dans la réfection d’un édifice, ils ont de quoi venir à bout de la pauvreté. Certes, la croissance exponentielle des inégalités, en dépit de la redistribution que la France effectue avec une certaine efficacité, est un sujet grave. Mais ce que Dame Artaud propose n’est autre que la dictature stalinienne, la ruine et la misère pour tous, sauf pour elle et les autres membres du futur Soviet suprême à la française. Non seulement l’extraordinaire patrimoine de la France tomberait en ruine sans la manne de ces sales riches, mais il n’y aurait plus de classe moyenne et que des pauvres, hors le dictateur et sa clique.

Alors bien sûr, aux yeux des jaunes rouges, ces sales riches ne font montre d’aucune générosité. Ils utilisent l’incendie de Notre-Dame de Paris pour se faire de la pub, d’ailleurs gratuite puisque leurs dons sont défiscalisés. D’abord, ils ne le sont que partiellement, et pas du tout s’agissant des 200 millions donnés par Bernard Arnaud, qui a renoncé à toute déduction fiscale. Les pauvres aussi peuvent déduire leurs gestes de charité de leurs impôts, et plus que les entreprises, ils ne s’en privent pas et auraient bien tort de le faire. En 2018, les dons des anciens assujettis à l’ISF ont diminué de 22%. Sales riches ! Mais ne faudrait-il pas plutôt dire « absurde ISF » qui a créé une habitude d’optimisation fiscale dont les riches n’ont effectivement pas besoin mais dont ils aiment jouer ?

Même le journal Libération y est allé de son couplet : « Près d’un milliard d’euros de dons pour Notre-Dame, mais combien contre la pauvreté ? » titrait le quotidien préféré des bobos, comparant ce qui n’est pas comparable. Et la fondation Abbé Pierre d’ajouter qu’1 % des dons devrait aller aux démunis. Oui, il faut des mesures contre la pauvreté, et même l’éradiquer, comme l’écrivait Victor Hugo. Mais polémiquer sur la générosité des entreprises et des personnes, générosité qui serait uniquement sincère lorsqu’elle émane du petit peuple, ne rend service ni à Notre-Dame de Paris, ni aux pauvres, ni à la France. Ce sont ceux qui créent et alimentent cette polémique qui, au contraire, cherchent parfois à en tirer quelques bénéfices politiques ou médiatiques.

Bref, l’ostentation n’est pas une vertu française. Une fois de plus, on se rend compte qu’il ne fait pas bon être riche en France et que ce climat de haine des riches est bien plus puissant pour faire fuir celles et ceux qui réussissent que toutes les mesures fiscales incitatives que l’on pourra leur promettre.

