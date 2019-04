Maurice examine les principaux obstacles de l'industrie du textile et de la confection de vêtements

18 Avril 2019

Balaclava, Maurice, 18 avril (Infosplusgabon) - L'industrie mauricienne du textile et de la confection qui contribue largement au PIB de l'île avec 12,3% du revenu national, est confrontée à plusieurs problèmes car les chiffres officiels montrent une baisse des exportations, selon les participants à un atelier d’une journée organisé par le Conseil de développement économique à Balaclava, dans le nord de l’île Maurice.

Selon eux, l'industrie doit rompre avec l'héritage du passé, se réinventer, sortir des sentiers battus, remettre en question l'approche traditionnelle et, par la suite, se tourner vers les meilleures pratiques pour prospérer à l'échelle mondiale.

Dans son allocution, le président d’EDB, Charles Cartier, a rappelé que le secteur manufacturier, en particulier le textile et la confection, avait contribué de manière déterminante à l’émergence d’une nation d’entrepreneurs courageux, inventifs et adaptables.

"Maurice exporte aujourd’hui environ 1.500 produits dans 125 pays; la pertinence et l’importance du textile et du vêtement qui représentent 54% des exportations manufacturières totales, restent le pilier du tissu industriel du pays", a déclaré M. Cartier.

L’industrie du textile et du vêtement à Maurice comprend 32 grandes, 65 moyennes et 60 petites entreprises qui emploient 44.000 personnes; elles produisent une large gamme de produits, à savoir des t-shirts, des chemises, des jeans, des cardigans, des pull-overs, des vêtements de plage, des costumes et des uniformes.

Selon M. Cartier, la hausse des coûts de production, le Brexit, la volatilité des taux de change, la montée en puissance de concurrents à faibles coûts plus proches des principaux marchés, la pénurie de main-d'œuvre et l'extension de l'accès en franchise de droits des concurrents de l'île ont affecté la compétitivité de Maurice.

"Ces menaces peuvent être combattues", a déclaré le président de l'EDB, estimant que le gouvernement et le secteur privé, ainsi que tous les acteurs de ce secteur, devaient améliorer leur capacité de production et rendre le secteur plus flexible face à l'évolution de l'économie mondiale ”, a souligné M. Cartier.

Il a déclaré qu'il était important que l'industrie adopte la technologie pour améliorer les méthodes de production, promouvoir le commerce électronique et multiplier les efforts diplomatiques pour élargir ses horizons économiques.

François Guibert, Président-directeur général d'EDB, a présenté le thème de la nécessité d'adopter des machines automatisées à intelligence artificielle, la robotique et l'Internet des objets, une fabrication intelligente qui réinvente le secteur. L'importance de créer le bon écosystème avec une main-d'œuvre qualifiée, d'élaborer un nouveau modèle d'entreprise et de former des alliances avec les pays africains est également à l'ordre du jour de cet atelier qui se terminera vendredi.

