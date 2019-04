Niger : Légère hausse des prix des céréales sèches et baisse de ceux de la moitié des produits de rente.

18 Avril 2019

Niamey, Niger, 18 avril (Infosplusgabon) - La situation des marchés agricoles se caractérise d’une part par une légère hausse des prix moyens des céréales sèches à cause de la réduction de leurs offres, et d’autre part par la diminution des prix des produits de rente du fait de l’amélioration de leurs offres sur les marchés suivis, révèle le bulletin mensuel d’information du système d’information sur les marchés agricoles du Niger (SIMA).

Le prix moyen du mil affiche une légère hausse de 4% et se situe à 211 FCFA/kg contre 202 FCFA/kg précédemment. Cette augmentation pourrait s’expliquer par la réduction de l’offre du produit sur les marchés suivis. Le prix le plus bas est relevé à Tanout (136 FCFA/kg) et le plus élevé est enregistré à Filingué (286 FCFA/kg). Par rapport, à la même période de 2018 et à la moyenne des cinq dernières années (mars 2014/mars 2018), le prix moyen est en baisse de 11% et 5% respectivement.

Tout comme le mil, le prix moyen national du sorgho enregistre une légère hausse de 4% par rapport au niveau du mois passé, du fait de la réduction de son offre sur certains marchés suivis. Le prix moyen national actuel se situe à 200 FCFA/kg contre 193 FCFA/kg précédemment. Le prix le plus bas (128 FCFA/kg) est observé sur le marché de Tanout. Par contre, le prix le plus élevé (268 FCFA/kg) est relevé sur celui d’Arlit. Par rapport à la même période de l’année passée et à la moyenne quinquennale, le prix moyen du sorgho est en baisse de 10% et 5% respectivement.

A l’instar du mil et du sorgho, le prix moyen national du maïs connaît une légère hausse de 3% rapport au mois passé, à cause de la réduction de son offre sur certains marchés suivis. Le prix moyen se situe actuellement à 206 FCFA/kg contre 200 FCFA/kg le mois passé. Le prix le plus bas (144 FCFA/kg) est relevé à Afolé/Tibiri alors que le prix le plus élevé est observé à Gouré (282 FCFA/kg). Comparé au niveau de mars 2018 et à la moyenne des cinq dernières années, le prix moyen du maïs est en baisse de 6% chacun.

Le prix moyen national du riz importé demeure constant par rapport à celui du mois passé. Il se situe à 464 FCFA/kg. Cette situation pourrait s’expliquer par la régularité de son offre sur les marchés suivis. Le prix le plus bas (400 FCFA/kg) est observé à Gaya, Karofane, Kirtachi/Kollo et Bankilaré. Par contre, le prix le plus élevé est élevé sur le marché de Goudoumaria (551 FCFA/Kg). Le prix moyen du riz importé reste stable comparé à la même période de l’année passée et à la moyenne des cinq dernières années.

S’agissant des produits de rente, le prix moyen de l’arachide coque demeure presque constant par rapport à celui du mois passé, du fait de l’équilibre observé entre l’offre et la demande du produit sur les marchés suivis. Il se situe actuellement à 384 FCFA/Kg contre 379 FCFA/Kg, le mois passé. Le prix minimum (213 FCFA/Kg) est enregistré à Ouallam et le prix maximum (641 FCFA/Kg) est relevé à Ayérou. Par rapport à la même période de l’année 2018 et à la moyenne des cinq dernières années, le prix moyen de l’arachide coque est en baisse de 3%.

Le prix moyen du niébé reste presque constant par rapport à son niveau du mois passé, en raison de l’équilibre observé entre l’offre et la demande du produit sur les marchés suivis. Il s’établit actuellement à 366 FCFA/Kg contre 362 FCFA/Kg, le mois précédent. Le prix le plus bas (202 FCFA/Kg) est enregistré à Afolé/Tibiri et le prix plus élevé (679 FCFA/Kg) à Gothèye. Par rapport à la même période de 2018 et à la moyenne des cinq dernières années, le prix moyen est en baisse de 21% et 4% respectivement.

Le prix moyen de l’oignon enregistre une importante baisse de 15% par rapport au mois précédent, à cause de l’amélioration l’offre du produit sur les marchés suivis. Son prix moyen se situe actuellement à 313 FCFA/Kg contre 368 FCFA/Kg précédemment. Le prix le plus bas (73 FCFA/Kg) est pratiqué à Tounfafi/Madaoua et le prix le plus élevé (955 FCFA/Kg) est relevé à Belbedji. Par rapport à la même période de l’année passée et à la moyenne quinquennale, le prix moyen de l’oignon est en hausse de 10% et en baisse de 32% respectivement.

Le prix moyen du poivron séché, au cours de ce mois connaît une légère baisse de 3% par rapport à son niveau du mois passé, du fait de l’amélioration de l’offre du produit sur les marchés suivis. Il s’établit à 2 880 FCFA/Kg contre 2 956 FCFA/Kg, le mois précédent. Les prix varient entre (1 200 FCFA/Kg) à Birni N Konni et (4 787 FCFA/Kg) à Gaya. Par rapport à la même période de l’année passée et à la moyenne des cinq dernières années, le prix moyen est en hausse de 29% et 8% respectivement.

Le prix moyen du souchet affiche une légère hausse de 5% par rapport à celui du mois passé, du fait de la réduction de l’offre du produit sur certains marchés suivis. Il se situe à 369 FCFA/kg contre 352 FCFA/kg précédemment. Le prix le plus bas (154 FCFA/Kg) est collecté à Sabon Machi et le prix le plus élevé (490FCFA/Kg) est pratiqué à Bankilaré. Comparé au niveau de mars 2018 et à la moyenne des cinq dernières années, le prix moyen est stable et en baisse de 12% respectivement.

