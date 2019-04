Congo : Vers la construction d’une industrie du cinéma en Afrique par le groupe Bolloré

18 Avril 2019

Brazzaville, Congo, 18 avril (Infosplusgabon) - Le Directeur général Afrique du groupe Bolloré, Philippe Labonne, a annoncé, mercredi à Brazzaville, que son groupe Bolloré ambitionne de construire en Afrique une industrie du cinéma en vue d’instaurer un réseau du 7ème art et de spectacle, près de 20 salles de cinéma dénommées ‘’Canal Olympia’’, à travers sa société Vivendi, spécialisée dans la production de films et de musique, lors de l’inauguration de sa première salle de cinéma et de spectacle dans la capitale congolaise.

D’une capacité de 300 places, cette salle cinéma est construite par la société française GETRAN, sous la direction de la société Vivendi, à Poto-Poto, centre de Brazzaville.

‘’ Après Brazzaville, le groupe Bolloré à travers sa société Vivendi, projette de construire d’autres salles de cinéma et spectacle à Pointe-Noire (sud-Congo) et à Oyo (nord-Congo). Le groupe ambitionne de déployer une vingtaine de salle en Afrique et le rythme de ce déploiement va s’adapter au succès de ces salles ‘’, a déclaré à la presse Philippe Labonne, qui a souligné que ‘’le but visé est de construire un réseau du 7ème art et de spectacle en Afrique‘’.

De son côté, le ministre congolais de la Culture, Dieudonné Moyongo, a félicité l’initiative du Groupe Bolloré, qui, selon lui, ‘’va permettre aux Congolais de renouer avec les salles de cinéma plus de trois décennies après leur fermeture au Congo‘’.

