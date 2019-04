L’Afrique peine à endiguer les effets des changements climatiques

17 Avril 2019

Marrakech, Maroc, 17 avril (Infosplusgabon) - L’Afrique peine toujours à endiguer les effets pervers des changements climatiques, a déploré, ce mercredi à Marrakech, Mme Giovani Biha, secrétaire exécutive adjointe de la Commission économique pour l’Afrique (CEA) dans le cadre du cinquième forum régional africain sur le développement durable.

Faisant le bilan des progrès réalisés par l’Afrique à 11 ans de l’échéance de 2030 et après quatre éditions du forum régional africain sur le développement durable, Mme Biha a déclaré : « En ce qui concerne l’intensification de l’action en faveur du climat, le continent continue d’être gravement touché par les effets néfastes des changements climatiques, comme on a pu le voir récemment avec les conséquences catastrophiques du cyclone tropical Idai au Mozambique, au Malawi et au Zimbabwe, qui a fait des centaines de morts, déplacé près de 150 000 personnes et gravement endommagé les infrastructures essentielles de ces pays ».

« Les changements climatiques sont une question transversale qui touche tous les ODD et « aggrave les menaces », les vulnérabilités et les inégalités structurelles existantes et qui nécessite des investissements de près de 3 mille milliards de dollars américains pour financer les contributions déterminées au niveau national à l’action en faveur du climat au titre de l’Accord de Paris », a souligné Mme Biha

Pourtant, déplore-t-elle, « les flux de financement du développement liés au climat vers le continent restent très faibles et très en deçà de ce qui est nécessaire ».

Selon le document de travail soumis aux participants, les aspirations de l’Afrique en matière de développement, telles qu’elles sont énoncées dans les plans nationaux de développement, le Programme 2030 et l’Agenda 2063, ne peuvent être réalisées sans une action mondiale concertée pour lutter contre les changements climatiques, y compris un appui aux moyens de mise en œuvre des contributions nationales des pays, et sans des examens nationaux complets pour garantir la cohérence des politiques et actions qui doivent être transversales et qui peuvent aider à mobiliser des ressources du secteur privé.

Les changements climatiques offrent d’importantes possibilités d’investissement public et privé, notamment dans les technologies propres qui peuvent contribuer à créer des emplois propres pour une population africaine de plus en plus jeune. En outre, la création de la Zone de libre-échange continentale africaine pourrait faciliter la réalisation de l’objectif 13 en Afrique.

Démarré, ce mercredi, sous le thème "Autonomiser les populations et garantir l’inclusion et l’égalité », le cinquième Forum régional africain sur le développement durable (FRADD) est organisé par la CEA, en collaboration avec les organisations régionales et le Système des Nations unies. Il vise à faire progresser la mise en œuvre des objectifs de développement durable du Programme 2030 et des objectifs fixés dans l’Agenda 2063 de l’Afrique.

