Congo terminal reçoit le plus gros porte-conteneur jamais accosté en Afrique centrale

17 Avril 2019

Brazzaville, Congo, 17 avril (Infosplusgabon) - Le directeur général de Congo terminal, Laurent Palayer, a déclaré, mercredi à Pointe-Noire, principal centre économique du pays, que sa structure venait d’accueillir le plus gros porte-conteneur jamais accosté sur les rives de l’Afrique Centrale, le ‘’ Kota Perkasa ‘’ avec une capacité de 12.000 conteneurs équivalents vingt pieds (EVP), a annoncé la radio publique.

L’accostage du porte-conteneur aux dimensions imposantes est une première au Congo. Une première rendue possible grâce aux investissements de Bolloré Ports sur sa filiale Congo Terminal dans la rénovation et la modernisation du terminal à conteneurs. Il confirme ainsi, les atouts de Congo terminal à traiter les porte-conteneurs de forte capacité.

Avec une longueur de 330 mètres sur 48 mètres de large, le Kota Perkasa a une capacité de transport de 12.000 conteneurs équivalents à vingt pieds (EVP). Ce navire que Congo terminal a accueilli et traité sur son terminal, permet aujourd’hui, de mesurer l’importance du chemin parcouru par cette société depuis dix ans. Le Port autonome de Pointe-Noire (PAPN) a une fois de plus, confirmé son qualificatif de porte océane de l’Afrique Centrale en accueillant le ‘’ Kota Perkasa ‘’.

Bolloré Ports, à travers sa société Congo terminal, a consenti de nombreux investissements qui ont déjà dépassé les 240 milliards de francs CFA. Ces investissements ont essentiellement porté sur l’acquisition de nombreux équipements d’exploitation et de manutention mais aussi sur l’agrandissement du port et de ses infrastructures, notamment l’extension du quai de 530 à 800 mètres et la reconstruction en cours de 720 mètres de quai supplémentaires.

Les travaux de dragages effectués par le PAPN ont également permis l’approfondissement du chenal et du bassin portant les tirants d’eau maximum admissibles de plus de 15 mètres, facilitant ainsi l’accostage des navires de grande taille.

Congo Terminal poursuit sa modernisation avec l’acquisition de six portiques de quai (STS) et 16 portiques de parc (RTG), l’exploitation de quatre grues mobiles de quai d’une capacité de 100 tonnes, 14 reach-stackers et 40 attelages de parcs (tu masters), l’agrandissement et l’aménagement de 32 hectares de yards permettant le stockage de 22 000 EVP pleins et la disponibilité de 21 passerelles autorisant le branchement de 882 conteneurs frigorifiques.

La productivité du terminal a été triplée depuis le démarrage de la concession, passant ainsi de 15 à plus 70 mouvements par heure en moyenne aujourd’hui, tandis que les volumes traités ont presque triplé atteignant près de 712 000 EVP en 2018.

Ces importants gains de productivité ont permis de réduire le temps moyen à quai des plus gros navires de trois jours à moins de 24 heures, tout en supprimant les attentes sur rade de tous les porte-conteneurs.

Il s’agit là, d’un projet ambitieux qui a nécessité la création de 850 emplois directs et pérennes et plus de 300 emplois indirects, améliorant significativement la qualité de service offerte aux clients importateurs et armateurs.

Le groupe Bolloré qui est le principal investisseur du projet Congo terminal, célèbre ses 10 ans de concession cette année. Il vise à faire du PAPN, la porte d’entrée du bassin du Congo et aussi la plateforme de transbordement de toute la sous-région.

L’arrivée de ce navire confirme la réussite des stratégies mises en place pour atteindre ses objectifs. Car, ce navire n’aurait pas accosté sur la côte centrale il y a quatre ans en arrière.

Le PAPN, mérite son qualificatif de Porte Océane de l’Afrique Centrale en confirmant d’une part tous les atouts dont dispose Congo Terminal à pouvoir traiter les porte-conteneurs de très forts tonnages, et d’autre part, les capacités du port à servir le point d’entrée incontournable pour le développement des corridors et le transit à destination de l’ensemble des pays de la sous-région et du bassin du Congo.

FIN/INFOSPLUSGABON/MPO/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon